Haber Giriş: 27.01.2020 - 11:31,
Capri Bryant öldü mü? Kobe Bryant'ın kızı Capri yaşıyor mu?
Kobe Bryant'ın kızlarından en küçüğü olan Capri Bryant, düşen helikopterin içerisinde yer alıp almadığı ile merak ediliyor. Helikopter kazasında toplam 7 kişi hayatını kaybederken bu isimlerden birisinin Capri Bryant olup olmadığı sorgulanıyor. Peki, Capri Bryant öldü mü? İşte, henüz 8 aylık olan Capri Bryant hakkında bazı bilgiler
ESPN'in verdiği bilgilere göre Capri Bryant ile birlikte diğer kızlar Bianka, Natalia ve Kobe Bryant'ın eşi Vannesa'nın helikopterde olmadığı kaydedildi. Kazada Kobe ve kızı Gianna ile birlikte hayatını kaybeden diğer 5 kişinin kim olduğu ise henüz bilinmiyor.
Capri Bryant, 20 Haziran 2019 tarihinde dünyaya gelmişti.
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