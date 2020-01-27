Capri Bryant öldü mü? Kobe Bryant'ın kızı Capri yaşıyor mu?

ESPN'in verdiği bilgilere göre Capri Bryant ile birlikte diğer kızlar Bianka, Natalia ve Kobe Bryant'ın eşi Vannesa'nın helikopterde olmadığı kaydedildi. Kazada Kobe ve kızı Gianna ile birlikte hayatını kaybeden diğer 5 kişinin kim olduğu ise henüz bilinmiyor.

Capri Bryant, 20 Haziran 2019 tarihinde dünyaya gelmişti.