Çapraz hayatlar
Birbirini hiç tanımayan 3’ü Türk, 1’i Kırgız, dört ailenin 8 ferdi, 8 saatlik zorlu operasyonla ‘böbrek kardeşi’ oldu.
Eskişehir, Tunceli, Gaziantep ve Kırgızistan... Bu şehirlerde yaşayan dört aile, böbrek yetmezliği tedavisi için İstanbul’da bir araya geldi. Daha önce birbirlerini hiç görmeyen, isimlerini duymayan aileler birbirlerine can oldu. Medicana International İstanbul Hastanesi’nde Böbrek Nakli Bölümü Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer tarafından gerekli tetkiklerden geçirilen 4 hasta çapraz nakle uygun görüldü.
Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Muzaffer Sarıyar ve ekibi tarafından gerçekleştirilen 8 saatlik operasyonla hastalar sağlıklarına kavuştu. Eskişehir’den gelen Tevfik And (27), 7 yaşından bu yana böbrek yetmezliği ile mücadele ediyor. And, Kırgızistanlı Assulu Sadyedievo’nın (34) böbreğiyle hayata tutundu.
Nakil için Gaziantep’ten gelen Erhan Solmaz (32) ise Tuncelili Birsel Satık’ın (38) böbreğiyle sağlığına kavuştu.
Tuncelili Cahit Satık (48) Eskişehirli Ayşe And’ın, Kırgızistanlı Azamad Sadyadievo(36) ise Gaziantepli Nuray Solmaz’ın (38) böbreğiyle hayata tutundu.
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