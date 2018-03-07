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    Çapa’daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yangın

    Ertan KILIÇ - Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul (DHA)
    07.03.2018 - 06:32 | Son Güncelleme:

    Çapa'daki İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Travma ve Acil Cerrahi Servisi içindeki Radyoloji bölümünde saat 00:30 sıralarında yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken bina içerisinde yoğun duman oluştu.

    HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hasta ve hasta yakınlarının yoğun dumandan etkilenmemesi için binada bulunanlar tahliye edildi. Yoğun bakım ünitesinin de olduğu binada bulunanlar kısa sürede diğer bölümlere götürüldü.

    YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

    İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni itfaiyenin yapacağı çalışmanın ardından belirlenecek.

    Çapa’daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yangınDUMAN TAHLİYESİ YAPILDI

    Radyoloji servisinde başlayan yangın nedeniye bina içinde yoğun duman oluştu. İtfaiye ekipleri yangının söndürülmesinin ardından duman tahliyesi yaptı.

    HASTALAR GERİ GETİRİLDİ

    Yangının söndürülmesinin ardından bina içerisinde temizlik yapıldı. Duman tahliyesinin de yapılmasının ardından çevrede bulunan birimlere götürülen hastalar tekrar geri getirildi.

    Çapa’daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yangın

    Etiketler: İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi , Çapa , yangın , hastane , gündem
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