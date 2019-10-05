Çapa’da yerinde dönüşüm eylemi
İstanbul Üniversitesi’nin Çapa’daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi önünde toplanan öğretim üyeleri, uzmanlar, asistanlar, öğrenciler ve sağlık çalışanları hastanenin bir an önce yerinde dönüştürülmesini istedi.
İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk “Depremde can güvenliğimizin olmadığını, özellikle depremlerde sağlık hizmeti vermesi gereken kurumların bile aslında depreme hazır olmadığını gördük” dedi. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip ise “Sıva döküldü ve gerçekle yüzleştik. Onlarca yıldır riskli ve çok riskli binalarda eğitim vermişiz. Onlarca yıldır hem bizim hem öğrencilerimizin hem de hastalarımızın hayatı pamuk ipliğine bağlıymış” diye konuştu. Yeniden inşa sürecinin İstanbul Tıp ve Dişhekimliği fakültelerinin eğitim ve hizmet bütünlüğünü koruyacak biçimde gerçekleşmesini talep ettiklerini belirten Prof. Dr. Saip, “Depremde hasar gören fakülte binalarımız hızla ve yerinde yapılanmalı. Depremi fırsata çevirerek fakültemizi yerinden yurdundan uzaklaştırıp Hasdal’a taşıma girişiminden vazgeçilmeli” çağrısı yaptı.
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