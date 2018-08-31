Çapa yaparken ceset buldu
ADANA’nın Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi’nde çiftçilik yapan Necdet Geçgel, dün sabah saatlerinde portakal ağaçlarını sulamak için bahçesine gitti.
Elindeki kürekle suyun taşmaması için bir ağacın gövdesinin çevresine bent oluşturmaya çalışan Geçgel, toprağa gömülü cesetle karşılaştı. Geçgel’in ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sadece parmakları görülen ceset, Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından çıkarıldı. Cesedin üzerinde yapılan aramada, Ünal Gülbahar adına düzenlenmiş kimlik çıktı. Bahçe sahibi Necdet Geçgel, “Sabah ağaçları sulamak için geldim, toprağın altında gömülü bir cesedi fark edince polisi aradım” dedi. Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle