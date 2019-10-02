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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eyüp SERBEST/İSTANBUL
02.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Çapa diş taşınıyor

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Çapa diş taşınıyor

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin Çapa’daki binasında oluşan derin çatlaklar nedeniyle taşınması kararlaştırıldı.

Diş Hekimliği Fakültesi, Beyazıt’taki Fen Fakültesi’nin Biyoloji Bölümü’nün olduğu binaya taşınacak. Taşınma sürecinde teorik dersler İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin dersliklerinde, pratik klinik dersler ise başka üniversitelerin diş hekimliği fakültelerinde görülecek. Depremde hasar gören Avcılar yerleşkesindeki binaları gezen İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak, bir öğrencinin ‘Birçok arkadaşımız okula girmek istemiyor. Ne yapacağız?’ diye sorması üzerine, “Şu anki sorunumuz aslında büyük bir sorun. Bu yerleşke içinde güvenli olmayan binalardan biri de benim rektörlük ofisim, rektörlük çalışanları” dedi.

‘GÖZLE GÖRÜLÜR SIKINTILAR VAR’

Beraberinde inşaat mühendisliği fakültesi öğretim üyeleriyle birlikte binaları dolaşan Rektör Ak, daha sonra öğretim görevlileri ve öğrencilerle birlikte toplantı yaptı ve soruları yanıtladı. Üniversitenin sadece Avcılar’daki yerleşkesinde değil birçok yerleşkesinde sıkıntılar ve şüpheleri olduğunu anlatan Mahmut Ak şunları söyledi: “Şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ekipleri incelemelerini yapıyorlar. Az önce ben Veteriner fakültemizi gezdim. Gözle görülür sıkıntılar var. Bu noktada gereken hamleyi yapacağız ama öncelikle planlamasını yapmamız lazım. Bu yerleşkede 20 bin öğrenci var. Yaklaşık bir saat önce Çevre Bakanı özellikle Avcılar yerleşkesiyle ilgili olarak bir planlamadan bahsetti. Şu anda yeni bir yapı yapmak zaman alan bir girişim. Buradaki eğitim aksatmayacak bir çözüm üzerinde şu an çalışıyoruz.

‘NEREDE KALACAĞIZ?”

Mahmut Ak, bir öğrencinin ‘Bekleme sürecinde nerede kalacağız? Nerede öğrenim göreceğiz” sorusuna, “Bu soruların net yanıtını ben de bilmiyorum. 1999 depreminden sonra bu yerleşke içindeki bazı binalar güçlendirilmiş. Ama bu binaların miadını doldurmak üzere olduğu hepinizin de aşikar olduğu bir konu. Süreç konusunda net bir süre veremeyeceğim. Direkt üniversite yönetimiyle ilgili değil bu süreç” diye yanıt verdi. Yurtlarla ilgili bir soruya ise Rektör Ak, “Burada yurtları boşaltalım demek çok kolay. 700 kişiyi kapının önüne koymuş oluruz. Onlara bir yer bulamadan çok zor bir karar. Biz de bu noktada tereddüt içindeyiz” diye konuştu.

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