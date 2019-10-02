Çapa diş taşınıyor

Diş Hekimliği Fakültesi, Beyazıt’taki Fen Fakültesi’nin Biyoloji Bölümü’nün olduğu binaya taşınacak. Taşınma sürecinde teorik dersler İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin dersliklerinde, pratik klinik dersler ise başka üniversitelerin diş hekimliği fakültelerinde görülecek. Depremde hasar gören Avcılar yerleşkesindeki binaları gezen İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak, bir öğrencinin ‘Birçok arkadaşımız okula girmek istemiyor. Ne yapacağız?’ diye sorması üzerine, “Şu anki sorunumuz aslında büyük bir sorun. Bu yerleşke içinde güvenli olmayan binalardan biri de benim rektörlük ofisim, rektörlük çalışanları” dedi.

‘GÖZLE GÖRÜLÜR SIKINTILAR VAR’

Beraberinde inşaat mühendisliği fakültesi öğretim üyeleriyle birlikte binaları dolaşan Rektör Ak, daha sonra öğretim görevlileri ve öğrencilerle birlikte toplantı yaptı ve soruları yanıtladı. Üniversitenin sadece Avcılar’daki yerleşkesinde değil birçok yerleşkesinde sıkıntılar ve şüpheleri olduğunu anlatan Mahmut Ak şunları söyledi: “Şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ekipleri incelemelerini yapıyorlar. Az önce ben Veteriner fakültemizi gezdim. Gözle görülür sıkıntılar var. Bu noktada gereken hamleyi yapacağız ama öncelikle planlamasını yapmamız lazım. Bu yerleşkede 20 bin öğrenci var. Yaklaşık bir saat önce Çevre Bakanı özellikle Avcılar yerleşkesiyle ilgili olarak bir planlamadan bahsetti. Şu anda yeni bir yapı yapmak zaman alan bir girişim. Buradaki eğitim aksatmayacak bir çözüm üzerinde şu an çalışıyoruz.

‘NEREDE KALACAĞIZ?”

Mahmut Ak, bir öğrencinin ‘Bekleme sürecinde nerede kalacağız? Nerede öğrenim göreceğiz” sorusuna, “Bu soruların net yanıtını ben de bilmiyorum. 1999 depreminden sonra bu yerleşke içindeki bazı binalar güçlendirilmiş. Ama bu binaların miadını doldurmak üzere olduğu hepinizin de aşikar olduğu bir konu. Süreç konusunda net bir süre veremeyeceğim. Direkt üniversite yönetimiyle ilgili değil bu süreç” diye yanıt verdi. Yurtlarla ilgili bir soruya ise Rektör Ak, “Burada yurtları boşaltalım demek çok kolay. 700 kişiyi kapının önüne koymuş oluruz. Onlara bir yer bulamadan çok zor bir karar. Biz de bu noktada tereddüt içindeyiz” diye konuştu.