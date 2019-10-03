Çapa acillik

56 BİNADAN 50’Sİ ÇÜRÜK

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Rasim Temür, Barış Yıldızlar, Erdem Damcı, Namık Kemal Öztorun’un altı yıl önce hazırladığı rapor, binaların ‘hasta’ olduğunu ortaya koymuştu. Bina sayısının fazla ve çalışma süresinin kısa olması sebebiyle söz konusu analizlerde ‘Hızlı Durum Tespit (DURTES)’ yöntemi kullanıldı. Tıp fakültesinin Çapa yerleşkesinde farklı boyutlarda bağımsız 102 bina bulunuyor. Söz konusu çalışmada da 43 hastane, 10 okul, 2 yemekhane ve bir kütüphane binası incelendi. 56 binadan 17’sinin ‘çok yüksek riskli’, 33’ünün ise ‘yüksek riskli’ olduğu belirlendi. Raporda incelenen binalardan 2’sinin ‘orta riskli’, birinin ‘düşük riskli’, 3’ünün ise ‘minimum riskli’ olduğu saptanmıştı.

YERİNDE DÖNÜŞTÜRÜLEMEDİ

İstanbul Üniversitesi yaklaşık 8 yıl önce de hem Çapa yerleşkesi hem de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin yerinde yapılanması için İtalyan firma Progen’e 5 milyon lira ödeyerek bir proje yaptırmıştı. Progen, hastanelerin yerinde yeniden inşasına olanak sağlayan projesini yapmış ve teslim etmişti.

2014’te TOKİ ile protokol imzalandı. TOKİ, İstanbul Üniversitesi’nin Avcılar Firuzköy’deki arazisi karşılığında hastaneleri yapacaktı. Protokol doğrultusunda uygulama projesine başlandı. Hazırlıklar tamamlanmasına karşın İstanbul Tıp Fakültesi’nin yerinde yenilenmesi projesi hayata geçirilmedi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde bu yönde adımlar atılmasına rağmen, İstanbul Tıp Fakültesi’nde proje rafa kalktı, yaklaşık iki yıl önce tüm kampusun Hasdal’a taşınması gündeme geldi. Ancak bu yönde de herhangi bir adım henüz atılmadı. Diş Hekimliği Fakültesi’nin önceki gün boşaltılma kararından sonra, hastanenin öğrenci kantini, kolonlarındaki çatlama nedeniyle mühürlendi. Kütüphane ve temel bilimler binaları da boşaltıldı.

HIZLI VE UYGUN ŞEKİLDE YERİNDE YAPILANABİLİR

İSTANBUL Tabip Odası Başkanı ve İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Pınar Saip: “Çapa yerleşkesinin yerinde yapılanması için 2012’de 5 milyon dolar harcanarak avan projesi çıkarıldı, öğretim üyeleri aylarca hangi binanın nasıl taşınacağı konusunda detaylı analizler ve toplantılar yaptı. Ancak maalesef hiçbiri hayata geçirilmedi. Bu konuyla ilgili tek bir çivi bile çakılmadı. Bugüne kadar İstanbul Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi çoktan yenilenebilir, depreme dayanıklı binalar yapılabilir ve şu anda sorunsuz sağlık hizmeti ve eğitim yapabilir durumda olabilirdik. Burası ülkenin ulaşımı kolay, en nadide fakültelerinden birisi. Köprüler, binalar, havaalanları yapılıyor ama ülkenin yegane kurumu 20 yıldır yerinde yapılanamıyor. Hükümet, belediye ve halkımızı desteğe çağırıyoruz. Binalarımız hızlı ve uygun bir şekilde yerinde yapılanabilir. Var olan proje hayata geçirilirse en riskli binalardan başlanarak sırayla yıkım yapılıp çevre destek binalarda ve prefabrik yapılarda hizmet ve eğitim verilerek hastane yenilenebilir. Öğretim üyeleri ve öğrenciler gerekli özveriyi göstermeye hazır.”

KENTİN İÇİNDE KOLAY ULAŞILIR BİR NOKTA: ‘DEPREMDE GÜÇLÜ ŞEKİLDE HİZMET VERECEK KURUM’

ÜNİVERSİTE çalışanları tarafından oluşturulan ‘Yerinde Yeniden Yapılanma Çalışma Grubu’ üyesi ve aynı zamanda İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi olan Prof. Dr. Zeynep Olcay Solakoğlu şöyle konuştu: “Şehir merkezinde tüm halkın kolayca ulaşabileceği, ikinci bir fikir alabileceği, ücretsiz bir şekilde kaliteli sağlık hizmeti alabileceği önemli bir kurum. Hazırlanan projede yapılacak binaların tek tek oda renklerine varana kadar ayrıntılı planlama yapılmıştı. Projeye göre ek kampusa taşınmadan iki aşamalı yerinde yapılanma mümkün. Kaydırmalarla, prefabrik yapılarla bu mümkün. Yeni bir ek projeye ihtiyaç da yok. Ancak maalesef bu konuda henüz hiçbir adım atılmadı ve plan da yok.

FEDAKÂRLIĞA HAZIRIZ

Diş Hekimliği Fakültesi, temel bilimler binası ve öğrenci kütüphanesi tehlikeli olduğu için boşaltıldı. Diğer binaların durumu ise meçhul. İki yıl sonra henüz arsasının bile netleşmediği Hasdal’da yapılacak binalara ağırlıklı olarak taşınacağı, burada sadece poliklinik ve acillerin kalacağı söyleniyor.

İstanbul’un yüzleşeceği bir depremde burası güçlü bir şekilde sağlık hizmeti verecek bir kurum. Diyalizi, yoğun bakımı, yetkin yan dal uzmanıyla kentin içinde kolay ulaşılır bir noktada. Deprem gerçeğiyle bu kadar yüzleşmişken buranın da bir an önce yerinde yenilenmesi gerekiyor ki kamu hizmetini verebilsin. Çapa yerleşkesi bir an önce bir bütün olarak çalışacak şekilde planlanmalıdır. Otoparklarda konteyner prefabriklere ya da kış çadırlarına bazı hizmetler hemen aktarılabilir. Öğrencimiz, asistanımız, biz hazırız. İETT’nin Topkapı Garajı’nda da eğitim alanlarımız kurulabilir.”

VETERİNER FAKÜLTESİ ÜÇ GÜN İÇİNDE BOŞALTILACAK

5.8 şiddetindeki depremin ardından kolonların zarar gördüğü iddiaları üzerine inceleme yapılan Avcılar’daki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi binasının 3 gün içerisinde boşaltılması istendi. Avcılar Belediyesi İmar Müdürlüğü’nden iki mühendis ve bir zabıta görevlisinin yaptığı incelemede binanın bodrum katındaki kolonların demirlerinde korozyon ve burulma tespit edildi. Oldukça eski olan binanın bu durumda kullanılamayacağı belirtilerek üç gün içerisinde tahliye edilmesi için tutanak tutuldu. Binanın cuma akşamına kadar tahliye edilmesi istendi.(DHA)