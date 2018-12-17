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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Nejdet ARMAĞAN/MUŞ, (DHA)
17.12.2018 - 16:38, Son Güncelleme:

Çantası yürekleri sızlatmıştı... Sosyal medyada ses getirdi

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MUŞ’un Korkut ilçesi Çınarardı köyünde, annesinin battaniye parçasından yaptığı yırtık çantayla okula giderken çekilen görüntüsü sosyal medyada paylaşılan İsmail Erol’a (10), okul çantası hediye edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Budak, köye gidip, ailesiyle görüştüğü ilkokul öğrencisine çantasını verdi. Öte yandan, Muş Valiliği, öğrencinin çantası olmadığı ve bu nedenle battaniyeden yapılmış çanta ile okula gelip gittiği yönünde sosyal medyada yapılan paylaşımla ilgili açıklama yaptı.

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  • Battaniyeden yapılan çantayı kullanan İsmail’in yüzü güldü
  • Battaniyeden yapılan çantayı kullanan İsmail’in yüzü güldü
  • Battaniyeden yapılan çantayı kullanan İsmail’in yüzü güldü
  • Battaniyeden yapılan çantayı kullanan İsmail’in yüzü güldü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Çınarardı köyü Çakırlı mezrasında ailesiyle yaşayan, ilkokul 4’üncü sınıf öğrencisi İsmail Erol’un sırtında battaniye parçasından yapılan yırtık çantayla çekilen fotoğrafı, öğretmeni tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Fotoğrafın kısa sürede sosyal paylaşım sitelerinde yayılmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Budak, köye gitti. Burada ilk olarak okulda inceleme yapan Budak, daha sonra İsmail Erol’un ailesiyle görüştü. Budak, ilkokul öğrencisine çanta hediye etti. Türk Kızılayı’nca da birleştirilmiş okuldaki tüm öğrencilere giyecek yardımında bulunuldu.

Mezradaki 2 odalı evde 21 kişi kaldıklarını anlatan İsmail Erol’un annesi Methiye Karasu (31), "8 çocuğum var ve bunların 4 tanesi öğrenci. Kumamın da 11 tane çocuğu var ve onun da 4 tanesi öğrencidir.

Ekonomik imkanımız olmadığı için oğluma çanta alamayınca ben de battaniyeden çanta yaptım. Öğretmeni de çantayı görünce fotoğrafını çekip, sosyal paylaşım sitesinde paylaştı. Paylaşımdan sonra Milli Eğitim Müdürü ve Kaymakam bize çanta ve giyecek gönderdi. Çok sayıda kişi oğluma hediyeler ulaştırdı. Herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Muş Valiliği, bir öğrencinin çantası olmadığı ve bu nedenle battaniyeden yapılmış çanta ile okula gelip gittiği yönünde sosyal medyada yapılan paylaşımla ilgili açıklama yaptı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, son günlerde sosyal medya üzerinden Muş'un Korkut ilçesine bağlı Çakırlı köyündeki Çakırlı İlköğretim Okulunda bir öğrencinin çantası olmadığı ve bu nedenle battaniyeden yapılmış çanta ile okula gelip gittiği yönünde paylaşımlar yapıldığı tespit edildiğinden kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulduğu belirtildi. Açıklamada, "Valiliğimiz tarafından yapılan incelemede fotoğrafların söz konusu okulda görev yapan bir öğretmen tarafından paylaşıldığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olarak 14 Aralık 2018 tarihinde Korkut Kaymakamlığı İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca yapılan sosyal incelemede ise eğitim yardımlarının yanında aileye aylık ortalama 600 TL nakdi yardım yapıldığı tespit edilmiştir. 2018-2019 eğitim öğretim yılı başında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okulda çanta dağıtımı yapıldığı ve söz konusu öğrenciye de çanta verildiği belirlenmiştir. Aileye ve diğer tüm ihtiyaç sahiplerine devletimizin şefkatli eli şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da uzanmaya devam edecektir. Ayrıca haberi bir mizansen şeklinde sosyal medyaya servis eden kişinin sosyal medyada bir siyasal parti ve terör örgütü lehine de paylaşımlarda bulunduğu tespit edilmiş olup, konu hakkında tahkikat devam etmektedir" denildi.

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