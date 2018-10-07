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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
07.10.2018 - 14:59, Son Güncelleme:

“Çantalı ihram”  Diyanetin onayını bekliyor

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
“Çantalı ihram”  Diyanetin onayını bekliyor

İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde yazı işleri müdürü olarak görev yapan Esin Öney Nayir, Türk Patent ve Marka Kurumu ve Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) desteği ile Güney Kore’de geçen yıl düzenlenen Uluslararası Kadın Buluşçular Fuarı’nda “Çantalı Üst Giysi” tasarımı ile ödül almıştı.

Esin Öney Nayir, bu kez milyonlarca Hacı adayının kutsal topraklarda giyeceği ihramda büyük kolaylık sağlayacak gizli “Çantalı ihram” buluşuyla ISIC 2018 Uluslararası Fikir ve Buluş Yarışması’nda bronz madalya aldı. Hacı adaylarının para, cep telefonu ve değerli eşyalarını bele takılan kemer benzeri çantalarla muhafaza ettiğini söyleyen Nayır, “Hacı adaylarının giydikleri ihramlarda cep, göz ya da giysiye dahil herhangi bir hazne bulunmamaktadır.

“Çantalı ihram”  Diyanetin onayını bekliyor


Bele takılan çanta duruş bozukluğu gibi çeşitli sağlık sorunlarına sebebiyet veriyor. Bir başka yöntem olarak da değerli eşyalarını boyunlarına astıkları dikdörtgen şekille bezden oluşan keselerde saklıyorlar. Bu keseleri taşıyan kişiler hava koşulları nedeniyle boyunları tahriş oluyor ve ağrılara sebep oluyor. Kesedeki değerli eşyalar terden, sudan ve vücutla temastan ötürü ıslanıyor. Çantalı ihram projem hacı adaylarının hayatını kolaylaştıracak. Gizli çantalı ihramın dinimize uygun olup olmadığını öğrenmek için Diyanet’e gönderdiğim yazının cevabını bekliyorum. Çantalı ihramın dinimize uygun olduğu yönünde onay çıkarsa tüm Hacı adayları için seri üretime başlayacağız” dedi.

Bir devlet memuru olduğunu ve projesinin birçok tanınmış firmalar tarafından olumlu karşılandığını belirten Esin Öney Nayir, “Ancak görüştüğüm bazı firmalar, “üret getir, biz senden alalım” diyorlar. Birikimim olmadığı için tasarladığım ürünleri üretemiyorum. Siz isteğim ben ve benim gibi birçok kadının desteklenmesidir” dedi.

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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