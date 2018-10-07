“Çantalı ihram” Diyanetin onayını bekliyor
İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde yazı işleri müdürü olarak görev yapan Esin Öney Nayir, Türk Patent ve Marka Kurumu ve Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) desteği ile Güney Kore’de geçen yıl düzenlenen Uluslararası Kadın Buluşçular Fuarı’nda “Çantalı Üst Giysi” tasarımı ile ödül almıştı.
Esin Öney Nayir, bu kez milyonlarca Hacı adayının kutsal topraklarda giyeceği ihramda büyük kolaylık sağlayacak gizli “Çantalı ihram” buluşuyla ISIC 2018 Uluslararası Fikir ve Buluş Yarışması’nda bronz madalya aldı. Hacı adaylarının para, cep telefonu ve değerli eşyalarını bele takılan kemer benzeri çantalarla muhafaza ettiğini söyleyen Nayır, “Hacı adaylarının giydikleri ihramlarda cep, göz ya da giysiye dahil herhangi bir hazne bulunmamaktadır.
Bele takılan çanta duruş bozukluğu gibi çeşitli sağlık sorunlarına sebebiyet veriyor. Bir başka yöntem olarak da değerli eşyalarını boyunlarına astıkları dikdörtgen şekille bezden oluşan keselerde saklıyorlar. Bu keseleri taşıyan kişiler hava koşulları nedeniyle boyunları tahriş oluyor ve ağrılara sebep oluyor. Kesedeki değerli eşyalar terden, sudan ve vücutla temastan ötürü ıslanıyor. Çantalı ihram projem hacı adaylarının hayatını kolaylaştıracak. Gizli çantalı ihramın dinimize uygun olup olmadığını öğrenmek için Diyanet’e gönderdiğim yazının cevabını bekliyorum. Çantalı ihramın dinimize uygun olduğu yönünde onay çıkarsa tüm Hacı adayları için seri üretime başlayacağız” dedi.
Bir devlet memuru olduğunu ve projesinin birçok tanınmış firmalar tarafından olumlu karşılandığını belirten Esin Öney Nayir, “Ancak görüştüğüm bazı firmalar, “üret getir, biz senden alalım” diyorlar. Birikimim olmadığı için tasarladığım ürünleri üretemiyorum. Siz isteğim ben ve benim gibi birçok kadının desteklenmesidir” dedi.
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