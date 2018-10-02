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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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02.10.2018 - 11:18, Son Güncelleme:

Çantaların arasından çıktı! İsmini duyan herkes şaşırdı

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Adı, dedesinin çok sevdiği "Türkiyye" koyulan 85 yaşındaki kadının zorlu yolculuğu Cilvegözü'nde mutlu sonla bitti 

Suriye'de yaşanan iç savaş sebebiyle Türkiye'ye sığınan 85 yaşındaki kadın, Cilvegözü Sınır Kapısını tekerlekli sandalyesi ile valizlerin arasında geçti. Dedesinin çok sevdiği için ismini 'Türkiyye' koyduğu yaşlı kadın, bavulların arasında yolculuk yaparak Türkiye'ye sığındı. 

Suriye'de yaklaşık 8 yıldır devam eden iç savaş sebebiyle binlerce insan hayatını kaybederken, binlercesi yerini-yurdunu terk etmek zorunda kaldı. On binlerce aile birbiriyle ayrılmak zorunda kalırken, savaş en çok yaşlılar ve çocukları etkiliyor. Hatay'da bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı da ilginç hikayelere ev sahipliği yapıyor. 

Adını 'Türkiyye' koydular 

Son hikayenin kahramanı ise 85 yaşındaki Suriye vatandaşı Türkiyye Kanniş oldu. Hayatını tekerlekli sandalyede sürdüren yaşlı kadın, Suriye'de yaşanan iç savaştan kaçmak için zorlu bir yolculuk yaptı. Geçtiğimiz yıllarda çocuklarını Türkiye'ye gönderen Kanniş, kendisi ise yük kamyonetinin açık kasasında bavullarla birlikte geldi. Tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren Suriyeli kadının yardımına Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda müşteri bekleyen taksi şoförleri koştu.

Çantaların arasından çıktı İsmini duyan herkes şaşırdı

Yolcu taşıyan şoförler yaşlı kadını kasadan indirerek, gölge bir alana aldı. Yaklaşık 5 saat yolculuğun ardından Halep'ten Hatay'a gelebilen yaşlı kadın, bavulların arasında yaptığı çileli yolculuğa rağmen hem savaştan kaçtığı hem de çocuklarına kavuştuğu için oldukça mutluydu. Yolculuğu anlatan Türkiyye Kanniş, "Sabah 7'de Halep'ten yola çıktım ve Bab el-Hava Gümrük Kapısı'na kadar geldim. Sonrasında bir kamyonetin kasasına bindim.

Türkiye kontrol noktasında da başka bir kamyonetin kasasına binip geldim. Tekerlekli sandalyem olmadan hiçbir yere gidemiyorum. Zor bir yolculuk oldu. Allah'a çok şükür öyle veya böyle geldim. İç savaştan kaçıp geldim. Evimiz yıkıldı" dedi. 

85 yaşındaki Türkiyye Kanniş daha sonra bir araya geldiği çocuk ve torunlarıyla, ikamet ettiği Konya'ya gitti. 

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