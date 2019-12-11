Ã‡anta iÃ§inde sokaÄŸa bÄ±rakÄ±lan 15 gÃ¼nlÃ¼k bebek bulundu

Sultangazi Gazi Mahallesi'nde Ã¶nceki gÃ¼n sabaha karÅŸÄ± iÅŸten Ã§Ä±karak evine ilerleyen Emrah TanrÄ±verdi aÄŸlama sesi duydu. Sesin geldiÄŸi yÃ¶ne doÄŸru ilerleyen TanrÄ±verdi, bir apartmanÄ±n Ã¶nÃ¼nde Ã§antanÄ±n iÃ§ine konulmuÅŸ bir bebeÄŸin aÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼.

Telefonla arayarak durumu polise bildiren Emrah TanrÄ±verdi, ardÄ±ndan bebeÄŸi alarak Sultangazi'deki Ã¶zel bir hastaneye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Hastanede kontrolden geÃ§irilen bebeÄŸin cinsiyetinin erkek olduÄŸu ve saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. KontrolÃ¼n ardÄ±ndan bebek, Ã‡ocuk Esirgeme Kurumu'na baÄŸlÄ± BahÃ§elievler Åžeyh Zayed Ã‡ocuk YuvasÄ±'na teslim edildi.

"APARTMANIN Ã–NÃœNE GELDÄ°ÄžÄ°MÄ°ZDE BEBEK SESÄ° GELÄ°YORDU"

BebeÄŸi bulan Emrah TanrÄ±verdi, "Sabah 05.30 sÄ±ralarÄ±nda otomobil ile sokaktan yukarÄ± Ã§Ä±kÄ±yorduk. Hava almak iÃ§in otomobilin camÄ±nÄ± aÃ§tÄ±m. ApartmanÄ±n Ã¶nÃ¼ne geldiÄŸimizde bebek sesi geliyordu. KapÄ±ya doÄŸru ilerledim. Bir kiÅŸi kapÄ±dan Ã§Ä±kÄ±yordu. 'Sizin bebeÄŸiniz mi?' dedim, 'HayÄ±r' dedi. YukarÄ±ya doÄŸru Ã§Ä±ktÄ±. Bebek Ã¼ÅŸÃ¼mÃ¼ÅŸtÃ¼. BebeÄŸi aldÄ±m arabaya koydum, hastaneye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼m. Hastaneye polisler geldi. Ä°fademizi aldÄ±lar." dedi

"BEBEÄžÄ° ALDIK, HASTANEYE GÃ–TÃœRDÃœK"

FÄ±rat Sait YÄ±lmaz da, "Ä°ki otomobil sokakta ilerliyorduk. Ã–ndeki otomobil durdu. BaktÄ±m Emrah TanrÄ±verdi durdu. Elinde Ã§anta vardÄ±. Ã‡antanÄ±n iÃ§inde bebek vardÄ±. BebeÄŸi aldÄ±k, Hastaneye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼k. Ã‡antayÄ± aÃ§tÄ±k. Bebek giydirilmiÅŸti. Bez vardÄ± Ã¼zerinde. Fazla Ã¼ÅŸÃ¼tmemiÅŸti. Zaten yeni bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±" diye konuÅŸtu.

Polis, olayla ilgili Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

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