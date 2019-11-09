Çanta çanta taşımışlar... 40 kişi adliyede
İSTANBUL’da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir çetenin futbol maçları üzerinden yasadışı bahis oynattığını belirledi.
5 Kasım’da İstanbul’da 52 adres ve Kars’ta bir adrese baskın yapıldı. 46 çete yöneticisi ve üyesinin yakalanması için başlatılan operasyonda 41 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 61 cep telefonu, 50 simkart, 5 hafıza kartı, 9 flash bellek, 7 bilgisayar, 2 tablet, 22 bankamatik fişi, 73 banka kartı ve çetenin para gizlemek için kullandığı Halkalı’daki rezidans dairesinde 3 milyon 128 bin 610 TL ele geçirildi.
Operasyonda Kars’ta gözaltına alınan M.A.’nın Elazığ’da FETÖ’nün mahrem imam yapılanmasına yönelik soruşturmadan arandığı da ortaya çıktı. Çete elebaşı A.T.’nin paraları akıllı rezidanslardaki dairelere gizlediği, dairelerde herhangi bir çete üyesinin kalmasına izin vermediği tespit edildi.
Gözaltına alınan çete üyeleri, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve 7258 sayılı kanuna muhalefet futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanun’ kapsamında sorgulandı. 1 kişi serbest kalırken, 40 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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