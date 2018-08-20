Cansız manken zannettiler, ceset çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCansız manken zannettiler, ceset çıktı
GeriGündem Cansız manken zannettiler, ceset çıktı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
AA
20.08.2018 - 08:46, Son Güncelleme:

Cansız manken zannettiler, ceset çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cansız manken zannettiler, ceset çıktı

Adana'da dün akşam saatlerinde Seyhan Nehri'ne giren gencin cesedi bulundu. Yusuf Göl isimli vatandaş "Biz ilk başta cansız maket zannettik. Bazı vatandaşlar kontrol etti gerçekten de cesetmiş. Hemen polisi arayarak durumu bildirdik." diye konuştu.

Merkez Çukurova İlçesi Dilberler Sekisi mevkisinde yürüyüş yapan vatandaşlar Seyhan Nehri yatağında bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler yaptıkları kontrollerde ölen kişinin dün akşam saatlerinde nehre girdikten sonra kaybolan 19 yaşındaki Ali Alkan Aslan olduğunu tespit etti. Gencin cesedi polis ekiplerinin çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkartıldı.  Ceset yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Vatandaş maket zannetti ceset çıktı
daha fazla video için



Cansız manken zannettiler, ceset çıktı

'CANSIZ MANKEN ZANNETTİK'

Cesedi bulanlardan Yusuf Göl gazetecilere yaptığı açıklamada, göl kenarında oturduğu sırada yürüyüş yapanların nehir yatağında ceset olduğunu söylediğini belirtti.

Çevredeki bazı vatandaşların kontrol amaçlı nehir yatağına girdiklerini belirten Göl, "Biz ilk başta cansız maket zannettik. Bazı vatandaşlar kontrol etti gerçekten de cesetmiş. Hemen polisi arayarak durumu bildirdik." diye konuştu.

 

Cansız manken zannettiler, ceset çıktı


NE OLMUŞTU?

Dün, arkadaşıyla Seyhan Nehri kenarına gelen Ali Alkan Aslan (19) suya girdikten bir süre sonra kaybolmuş, ekipler karanlık nedeniyle arama çalışmalarına ara vermişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kaza sonrası ortalık karıştı! Kulübeyi taşladılar

Ev baklavası tarifi | Evde baklava nasıl yapılır?

Kağıthane'de falçata ve kemerli kavga

Bayramda otoyollar ücretsiz mi?