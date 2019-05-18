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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.05.2019 - 22:50, Son Güncelleme:

Cannes’a Türkiye damgası!

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Cannes’a Türkiye damgası!

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde 72. Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen Türk Günü Resepsiyonu’na ulusal ve uluslararası sinema ve sanat camiasından konuklar katıldı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, 72. Cannes Film Festivali çerçevesinde 17 Mayıs Cuma akşamı gerçekleştirilen Türk Günü Resepsiyonu sinema ve sanat dünyasının yoğun ilgisiyle karşılandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un ev sahipliğinde gerçekleşen gecede, Türkiye’deki film çekim lokasyonlarının, cast, set, görsel efekt ve diğer teknik imkanlar ile ülkemizde çekilen ünlü Hollywood prodüksiyonlarından kesitlerin yer aldığı tanıtım filmi davetliler tarafından büyük beğeni topladı.

Bakan Ersoy yaptığı konuşmada yeni sinema kanunuyla yabancı film yapımcılarına sağlanacak destek ile ilgili bilgi verdi. Ersoy’un, Türkiye’de film çekecek yabancı yapımcılara Türkiye’de harcadıkları tutarın % 30’una kadar katkı sağlanacağı yönündeki açıklaması uluslararası yapımcılardan büyük alkış aldı.

Gecenin etkinlikleri arasında yer alan, moda tasarımcısı Zeynep Kartal’ın sürdürülebilirlik temalı defilesi de beğeniyle izlendi. Konuklara aynı zamanda Türk mutfağından lezzetler ile Türk kahvesi ikramı yapıldı.

Gecenin sonunda sahneye çıkan perküsyon sanatçısı Burhan Öcal, sevilen Türkçe şarkılara getirdiği özgün ve ritmik yorumuyla, dünyanın dört bir yanından gelip Cannes’da buluşan konuklara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Festivalin önemli mekânlarından Majestic Beach’de düzenlenen geceye, uluslararası sinema, sanat, moda, gastronomi, turizm, medya ve iş dünyasından isimlerin yanısıra Türkiye’den Revna Demirören, Boğaziçi Film Festivali Başkanı Ogün Şanlıel, Sabah Gazetesi yazarı ve ATV Ankara temsilcisi Şebnem Bursalı, Şamdan Genel Yayın Yönetmeni Bülent Cankurt, Harper’s Bazaar Genel Yayın Yönetmeni Gülen Yelmen, Wilma Elles, Nefise Karatay, Esra Bilgiç Töre gibi isimler katıldı.

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