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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
20.02.2019 - 14:19, Son Güncelleme:

Canlı yayındaki kavuşma anı Türkiye’yi gözyaşlarına boğdu

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Canlı yayındaki kavuşma anı Türkiye’yi gözyaşlarına boğdu

Esra Erol’da programında yaşanan kavuşma Türkiye’yi gözyaşlarına boğdu. 41 yaşındaki Özlem Türkol, 5 yaşındaki kızının 13 yıl birlikte yaşadığı 65 yaşındaki, babası M.M. tarafından kaçırıldığını iddia etmesi üzerine ekipler harekete geçti ve anne ile kızını birbirine canlı yayında kavuşturdu.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programını izleyenler gözyaşlarını tutamadı. 41 yaşındaki Özlem Türkol, 5 yaşındaki kızının 13 yıl dini nikâhlı yaşadığı 65 yaşındaki, babası M.M. tarafından kaçırıldığını ifade etti.

Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Özlem Türkol, 2018’in Mart ayında göğüs kanseri olduğunu, 20 kür kemoterapi almak için İzmir’e gittiğini ve bu sebeple çocuğu babasının aldığını, döndüğünde ise çocuğunu alamadığını, velayetin kendisinde olmasına rağmen 6 aydır çocuğuna kavuşamadığını söyledi.

Türkol, “Ben fakirim o zengin. 3 çocuğumu ben toprağa verdim. 2 çocuğum öldü benim. Kanser hastası oldum” dedi. Esra Erol ise annenin 1 yıldır kanser tedavisi gördüğünü, Kemoterapi sürecinde çocuğu babasına verdiğini söyleyerek, “Anne baba arasında farklı bir husumet var ve çocuğun menfaati değil hırs ve intikamla dolu olaylar yaşanıyor. Tabi ki baba da çocuğunu görecek” diye konuştu.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Programda yayının Aydın - Bozdoğan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ihbar kabul edildiği ve Elif Su savcılık talimatıyla kolluk kuvvetleri ile M.M.’ten alınarak annesine teslim edilmek üzere Aydın Çocuk Esirgeme Kurumu’na bırakıldığı bilgisi paylaşıldı. Dün akşam saatlerinde Esra Erol ekibi ile beraber 5 yaşındaki Elif Su anne Özlem Türkal’a canlı yayında teslim edildi.

Kızı Elif Su’ya kavuşan anne özlem Türkol, Esra Erol’a “Allah senden razı olsun, beni kızıma kavuşturdun. Çok teşekkür ederim” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Canlı yayındaki kavuşma anı Türkiye’yi gözyaşlarına boğdu

Canlı yayındaki kavuşma anı Türkiye’yi gözyaşlarına boğdu


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