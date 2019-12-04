Canlı yayında şok iddia: 5 aylık hamile eşimi komşumuz kaçırdı
Komşusu tarafından kaçırıldığı iddia edilen 5 aylık hamile kadın Çankırı'da bulundu.
ATV'de yayınlanan Esra Erol’da programına katılan A.T., resmi nikahlı 5 aylık hamile eşi G.T.'nin komşusu tarafından kaçırıldığını ve 11 Kasım'dan itibaren kendisinden haber alamadığını söyledi.
Çorum’un Sungurlu ilçesinde gerçekleşen olayda programa eşini aramaya gelen A.T., eşi ve karnındaki bebeği için çok endişeli olduğunu ve bir an önce karısının kurtarılmasını istediğini belirtti.
A.T.'nin iddiasına göre çiftin komşuları M.D., G.T'yi hamileliğinin 5'inci ayında zorla kaçırdı.
5 aylık hamile kadın Çankırı'da bulundu
M.D. ve ailesinin hamile kadını alarak Çankırı’ya yerleştiği bilgisine ulaşılırken yayını ihbar kabul eden Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği dün sabah saatlerinde eve operasyon düzenleyerek M.D ve eşi Y.D.'yi yakaladı. Komşu M.D.'nin gözaltına alındığı bildirildi.
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