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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
09.02.2019 - 17:28, Son Güncelleme:

Canlı yayında ‘para karşılığı küçük kızların evlendirilmesi’ iddiası

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Canlı yayında ‘para karşılığı küçük kızların evlendirilmesi’ iddiası

Dün Esra Erol'un programına katılan Ebra Demirbaş babasının para karşılığı kız kardeşlerinin evlendirmeye çalıştığını iddia ederek Esra Erol’dan yardım istedi. Canlı yayını ihbar kabul eden İstanbul Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çocukları teslim aldı.

Dün, Esra Erol'un canlı yayınına katılan Ebra Demirbaş, babasının para karşılığı 2 kız kardeşini evlendirmeye çalıştığını iddia etti. Kendisinin de öz babası tarafından 15 yaşında okuldan alınıp zorla evlendirildiğini söyleyen Demirbaş, 7 yıllık evli Demirbaş, öz babasının kendisine yaşattıklarını 15 ve 12 yaşlarındaki kardeşlerinin yaşamasını istemediğini, kendi kaderini kardeşleri yaşamasın diye programa katıldığını ifade etti. 

EBRA DEMİRBAŞ: "2 AY TANIMADIĞIM BİRİNİN EVİNDE KALDIM"

Ebra Demirbaş, "Annem ölmeden önce kanserdi, annemin ne şekilde öldüğünü bilmiyorum, cenazesini bile görmedim. Annem öldüğünde 10 yaşındaydım. Annem öldükten sonra babam anneme bakan kadına resmen bizi sattı. Hangisini beğeniyorsan, beğen al götür dedi. 2 ay tanımadığım birinin evinde kaldım, beni başka yerlere götürecekti. Kendimi zor kurtardım. Sonra zaten sahip çıkmadı! Babam beni çalıştırdı kendi çalışmadı. Bize hiç babalık yapmadı. Ben ise kardeşlerime anne olmaya çalıştım" dedi.

Ebra Demirbaş tek isteğinin kardeşlerinin okuması ve meslek sahibi olmaları için her yolu denediğini ifade ederek "babamın karşısına geçip sen bize bu hayatı yaşattın ama biz senin karşına çıktık. Devletin kardeşlerime sahip çıkmasını istiyorum" dedi. 

DAMLA: "BİR DAİRE VE 100 BİN TL PARA KARŞILIĞINDA BENİ EVLENDİRMEK İSTEDİ"

Ebra Demirbaş'ın kız kardeşi Damla da canlı yayında, babasının kendisini bir daire ve 100 bin TL para karşılığında defalarca istemediğini söylemesine rağmen evlendirmek istediğini iddia etti.

SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ İHBAR KABUL ETTİ

Canlı yayını ihbar kabul eden İstanbul Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Esra Erol iletişim kurarak gerekli tedbirlerin alınacağını açıkladı. Küçük kardeşler; İstanbul Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplere canlı yayında teslim edildi.

1 yıldır okula gitmedikleri belirtilen çocuklar sosyal medya da ses getirdi. Sosyal medya da 'çocuk gelin istemiyoruz' ifadeleri en çok konuşulan içerikler arasında yerini aldı.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (09.02.2019) 2
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