Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Canlı yayında flaş açıklama: Süleyman Şah Türbesi eski yerine taşınacak

    Canlı yayında flaş açıklama: Süleyman Şah Türbesi eski yerine taşınacak

    Hürriyet Haber
    02.04.2018 - 11:33 | Son Güncelleme:

    Başbakan Yardımcısı Fikri Işık "Süleyman Şah Türbesi geçici olarak taşınmıştı eninde sonunda yerine taşınacak. Çünkü orası Türk toprağı" dedi.

    Başbakan Yardımcısı Fikri Işık TRT Haber'de katıldığı canlı yayında Süleyman Şah Türbesi ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Işık, Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine taşınacağını belirterek "Süleyman Şah Türbesi geçici olarak taşınmıştı eninde sonunda yerine taşınacak. Çünkü orası Türk toprağı" dedi.

    DAEŞ TEHDİDİ YÜZÜNDEN TAŞINMIŞTI

    Suriye'deki Türkiye toprağı olarak bilinen Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'nin dedesi Süleyman Şah'ın türbesi DEAŞ tehlikesinin ortaya çıkmasından sonra ikinci kez yerinden alınarak farklı bir noktaya taşınmıştı. 

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (02.04.2018)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
    daha fazla video için
    Etiketler: canlı yayın , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri