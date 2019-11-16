Canlı yayın genelgesi
CHP’de, parti yöneticileri, milletvekilleri veya eski milletvekillerinin televizyon kanallarında tartışma programlarına katılmasını düzenleyen MYK kararı genelge olarak yayınlandı.
Genel Sekretervekili ve Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan imzasıyla örgüte iletilen genelgede, şu kurallara dikkat çekildi: “PM üyeleri, milletvekilleri ile geçmiş dönem milletvekillerinin ve parti yöneticilerinin yayında denkleri yok ise katılmamaları... Programlarda milletvekilinin karşısına milletvekili, yöneticilerin karşısına yöneticiler çıkacak olmasına dikkat edilmesi... Dört katılımcıdan fazla kişi varsa yayına katılınmaması... Yayınlar sırasında CHP, liderleri, liderliği ve kurumsal kimliğine dönük hakaret, iftira, yalanlar düzelttirilecek, misli ile iade edilecek ve özür diletilmeden yayına devam edilmeyecektir... Trol kimlikleri açığa çıkmış olanlar, küfürbazlar, kavgacılar ve tarihi çarpıtan provokatörler ile yayına çıkılmayacaktır. Yayına kimlerin katılacağı öğrenilecektir. Halkımızın ve partililerimizin değerlerine hakarete müsamaha gösterilmeyecektir.”
KILIÇDAROĞLU: GEREKLİ
Genelgede, PM üyelerinin genel başkan yardımcısından; milletvekillerinin de grup başkanvekillerinden yayın öncesi izin alması istenerek, bu kuralara uymayanlar hakkında disiplin işlemi yapılacağı duyuruldu. Genelge önceki gün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan PM’de de gündeme geldi. Bazı PM üyeleri genelgeyi eleştirdi. Kılıçdaroğlu, düzenlemenin gerekliliğini savunarak, gerekirse genelgenin dilinin düzeltilebileceğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, “Biz sadece tek kişinin görüşüne başvurulan programlara da karşı değiliz. Sadece partililerimizin görüşüne başvurulacak bir program varsa buyurun katılın. Ama çok kişinin katıldığı programlarda bu kurallara uyulması gerekiyor” dedi.
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