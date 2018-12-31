Canlı: Milli Piyango çekilişi başladı! (15:00) - İlk sonuçlar için Hürriyet'in Milli Piyango sonuçları sorgula sayfasından bilet sorgulama yapabilirsiniz.
Milli Piyango İdaresi tarafından bugün yapılan duyuruda 15:00'de Milli Piyango çekilişinin başlayacağı duyurulmuştu. Beklenen saat geldi. İlk sonuçları Hürriyet'in Milli Piyango sorgula sayfasından takip edebilirsiniz. Ayrıca ilerleyen saatlere doğru 2019 yılbaşı özel çekilişinin amorti rakamlarını, tam liste halini görebilir ya da bilet sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için merakla beklenen gün geldi. Gün itibariyle Milli Piyango İdaresi tarafından yılbaşı özel çekilişi ile ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada 15:00'de çekilişin başlayacağı ve ilerleyen saatlere kadar devam edeceği duyuruldu.
Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda şu açıklamaya yer verildi:
"İdaremizce gerçekleştirilecek olan 31 Aralık 2018 (Yılbaşı 2019) özel çekilişi Anıttepe Binası çekiliş salonunda saat 15.00’de başlayacaktır. 70 milyon TL tutarındaki büyük ikramiye ile 7 milyon TL ve iki adet amorti çekilişleri 20.00-20.30 saatleri arasında yapılacaktır."
Son Dakika: Milli Piyango Çekilişi başladı!
Milli Piyango'nun canlı yayın sayfasından canlı olarak takip edebilirsiniz.
Milli Piyango Canlı Çekiliş Sayfası: http://www.mpi.gov.tr/node/102
Milli Piyango sonuçları açıklandıktan sonra nereden ulaşabilirsiniz?
Milli Piyango çekilişinin 15:00 itibariyle başlamasının ardından şanslı numaraları öğrenmek isteyen vatandaşlar erkenden Milli Piyango sonuçlarını araştırmaya başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından ilk açıklanan rakamlara ulaşmak için Hürriyet'in Milli Piyango sorgula sayfasına girerek, çekiliş tarihi seçimi yapabilir ve sonuçlara anbean ulaşabilirsiniz.
Hürriyet'in Milli Piyango Sonuçları sayfası: http://www.hurriyet.com.tr/milli-piyango-sonuclari/
Not: Sonuçlar Milli Piyango İdaresi aracılığıyla sağlandığı için rakamlar açıklanır açıklanmaz Milli Piyango sonuçları sayfasından sonuçlara erişebilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR NELERDİR?
Son 6 yılın verilerine göre Milli Piyango büyük ikramiye çekilişinde en çok çıkan rakamlar şu şekilde;
Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2018 sonuçlarına göre 61 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 9794035. Çeyrek bilet, İstanbul'a, Antalya'ya, Samsun'a ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'ine çıktı.
2017'nin Talihlilerin biletlerinden 3’ü İstanbul, 1’i Antalya’da Dönerciler Çarşısı'nda yer alan seyyar bilet standında satıldı. 2017 yılının 60 milyonluk büyük ikramiyesi 2796288 numaralı çeyrek bilete isabet etmişti.
2016'nin Milli Piyango yılbaşı çekilişinde, 55 milyon liralık büyük ikramiye kazandıran çeyrek biletlerin 3'ü İstanbul, 1'i ise Adana'dan satıldı. Çekilişin ardından, bayisi Adana olan 0556013 biletin Mersin'de satıldığı iddia edilmişti.
2015'in Milli Piyango büyük ikramiyesini kazandıran biletlerin 2'si Aydın, 1'i Niğde diğeri ise Ankara'da satılmıştı. 50 milyon liralık büyük ikramiye kazandıran biletin numarası ise 2682160 olarak ilan edilmişti.
2014 yılının Milli Piyango büyük ikramiye çekilişinde talihlilerin biletlerini Bandırma, Ankara, İzmir ve İstanbul'dan aldığı ortaya çıkmıştı. 50 milyon TL'lik büyük ikramiye, 2174451 numaralı bilete isabet etmişti.
2013 yılbaşı çekilişinde 45 milyon liralık büyük ikramiye İstanbul, İzmir, Adana ve Muğla'da satın alınan 6718374 numaralı bilete isabet etmişti.
İşte en çok çıkan rakamlar;İşte en çok çıkan rakamlar;
• 3 RAKAMI..................13 KEZ ÇIKTI
• 2 RAKAMI..................10 KEZ ÇIKTI
• 1 RAKAMI....................9 KEZ ÇIKTI
• 7 RAKAMI....................8 KEZ ÇIKTI
• 4 RAKAMI....................7 KEZ ÇIKTI
• 5 RAKAMI ...................7 KEZ ÇIKTI
• 6 RAKAMI....................6 KEZ ÇIKTI
Milli piyango yılbaşı çekilişlerinde en az çıkan rakamlar ise 4 kez çıkan "0" ve "9" oldu.
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