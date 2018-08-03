Canlı bombanın anne ve babasına 182 bin TL’lik dava
İçişleri Bakanlığı, Taksim Meydanı’nda 8 yıl önce 15’i polis 32 kişinin yaralanmasına neden olan canlı bomba Vedat Acar’ın ailesine 182 bin liralık tazminat davası açtı.
Bakanlığın, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yaptığı başvuruda, saldırıda yaralananlardan Yeter Ünsal’ın 2 yıl önce İstanbul 4. İdare Mahkemesi’ne İstanbul Valiliği ve İçişleri Bakanlığı aleyhine 350 bin liralık dava açtığı ve 182 bin 727 TL tazminat kazandığı ve bu miktarı aldığı belirtildi. Dilekçede şüphelilerin haksız eylemleri sonucu gerçekleşen olayın sorumlusunun bakanlık olmadığı anlatıldı ve “Canlı bomba Vedat Acar olay yerinde ölmüştür. Geriye mirasçıları olarak babası ve annesi kalmıştır. Olayın sorumlusu olarak Vedat Acar ve Ertem Karabulut tespit edilmiştir. Haksız eylemleri sonucu gerçekleşen olayda firari Ertem Karabulut ile Vedat Acar’ın yasal mirasçıları anne ve babasına, Hazine zararının rücuen tahsili için davayı açma zorunluluğu doğmuştur” denildi.
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