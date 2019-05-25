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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ramazan SARICI/DHA
25.05.2019 - 13:45, Son Güncelleme:

Çankırı’da skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı hemen harekete geçti...

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Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde ilkokul müdürü Ö.Ü, bahçede İstiklal Marşı töreninde kürsüye çıkardığı öğrencilere şiddet uyguladığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında görevden alındı.

ÇANKIRI'nın Yapraklı ilçesindeki bir ilkokulda, İstiklal Marşı töreninde kürsüye çıkardığı öğrencilere şiddet uygularken görüntülenen okul müdürü Ö.Ü., hakkında başlatılan soruşturma kapsamında görevden alındı.

Olay, 8 Mart günü Yapraklı ilçesindeki Yukarıöz İlkokulu'nda meydana geldi. Okul müdürü Ö.Ü, cuma günü okul çıkışı İstiklal Marşı töreninde kürsüye çağırdığı öğrencilere şiddet uyguladı. Bir velinin cep telefonu ile görüntülediği olayda Ö.Ü., iki öğrenciye art arda tokat atarken, başka bir öğrenciyi de kulaklarından tutup havaya kaldırdı. İstiklal Marşı için sıraya giren diğer öğrencilerin gözü önünde yaşanan olaya ilişkin görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Olay büyük tepki çekti.

BAKANLIK: GÖREVDEN ALINDI

Milli Eğitim Bakanlığı da konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Müdürün görevden alındığını, hakkındaki adli sürecin de devam ettiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Çankırı'daki bir ilkokulumuzda öğrenci velisi tarafından görüntülenen ve televizyon haberleriyle medyaya yansıyan vahim görüntülerle ilgili olay 8 Mart 2019 cuma günü yaşanmıştır. Olayla ilgili olarak Bakanlığımız müfettişleri tarafından başlatılan inceleme/soruşturma sonucu söz konusu kişinin yöneticilik görevi üzerinden alınmış olup, hakkındaki adli süreç devam etmektedir."

 

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