Çankırı'da dehşet anları! Eşini yüzüne kafa atıp feci şekilde dövdü...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇankırı'da dehşet anları! Eşini yüzüne kafa atıp feci şekilde dövdü...
GeriGündem Çankırı'da dehşet anları! Eşini yüzüne kafa atıp feci şekilde dövdü...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ethem YENİGÜRBÜZ/DHA
31.01.2019 - 13:38, Son Güncelleme:

Çankırı'da dehşet anları! Eşini yüzüne kafa atıp feci şekilde dövdü...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

ÇANKIRI'da Erdal K., 'uzaklaştırma' cezasına rağmen iş yerine gittiği boşanma aşamasındaki eşi Nagihan K.'yı (26), yüzüne kafa atıp, yumruklayarak dövdü. Olay güvenlik kamerasına yansırken, Erdal K. tutuklandı.

Olay, geçen hafta kent merkezinde Nagihan K.'nın çalıştığı markette meydana geldi. İşsiz Erdal K., iddiaya göre boşanma aşamasındaki eşi Nagihan K. ile konuşmak için çalıştığı markete gitti. Erdal K., 'uzaklaştırma' cezası bulunmasına rağmen marketin deposunda iş arkadaşlarıyla yemek yiyen eşinin yanına indi. Erdal K., çıkan tartışmada eşine saldırdı, yüzüne kafa atarak darbetti. Diğer çalışanların engel olmaya çalıştığı Erdal K., dışarıya çıkarıldı. Yaralanan Nagihan K., çağrılan sağlık ekibi tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Nagihan K.'nın göz kapağına ve yüzünün çeşitli yerlerine dikiş atıldı. Olay sonrası yakalanan Erdal K., 'basit yaralama' ve 'uzaklaştırma cezasını ihlal' suçlarından tutuklandı.

'PSİKOLOJİK OLARAK MAHVOLDUM'

Nagihan K., iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili eşinden şikayetçi oldu. Eşinin, arkadaşlarıyla yemek yerken gelip kendisine saldırdığını söyleyen Naigah K., şöyle dedi:

"Ben ona gitmesi gerektiğini, uzaklaştırma cezası olduğunu söyledim. 'Anlaşmalı boşanalım' dedi. Ben de 'mahkeme sürüyor, git avukatınla konuş' dedim. Daha sonrasında 'boşanmayacağım, çocuğu da öldüreceğim' diyerek gitti. Daha sonra kapı açıldı, kırılma sesi duyduk. Ben ilk önce marketi dağıtıyor sandım, arkadaştan polisi aramasını istedim. Erdal K. yukarıda bardağı kırdı ve gelip yüzüme vurdu. Müdahale etmeye çalıştım ama beni aldı kafamı duvara vurdu yumruklamaya başladı. Daha sonra arkadaşlar geldi, polisler geldi. Hastaneye gittiğimde gözümü kaybetme riski olduğundan bahsettiler. Psikolojik olarak mahvoldum. Şikayetçiyim, gereken cezası çeksin."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Darbecilerin savunmasını çökerten ses kaydı ortaya çıktı

Cinayetler zinciri ortaya çıkarıldı... Kilit isim hastanede yakalandı

Son kurbanı Emine oldu... Polis ev ev geziyor

Barlar sokağında korkunç cinayet! Fatma'nın son bakışı...