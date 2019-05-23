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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ramazan SARICI/ÇANKIRI (DHA)
23.05.2019 - 16:17, Son Güncelleme:

Çankırı'da darp edilen öğretmene saldırıya tepki için yüzlerce kişi yürüdü

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Çankırı'da darp edilen öğretmene saldırıya tepki için yüzlerce kişi yürüdü

Çankırı'da öğretmenler ve öğrenciler, H.A. adlı velinin oğluna şiddet uyguladığını iddia ettiği öğretmen M.S.'yi sınıftan çıkararak okulun koridorunda darp etmesini yürüyüş düzenleyerek protesto etti.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan İsmet İnönü Ortaokulu'nda eğitim gören oğlunun öğretmeni M.S. tarafından şiddet gördüğünü öne süren H.A. dün okula gitti. H.A. ders sırasında sınıfın kapısını açıp konuşmak için okulun koridoruna çağırdığı öğretmen M.A.'yi darp etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından H.A polis tarafından gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Çankırıda darp edilen öğretmene saldırıya tepki için yüzlerce kişi yürüdü

EĞİTİM SENDİKALARINDAN TEPKİ

H.A.'nın öğretmene uyguladığı şiddete eğitim sendikaları tepki gösterdi. Eyleme öğretmenler ve öğrenciler yoğun bir şekilde katılım gösterdi. Atatürk Bulvarı'nda toplanan yaklaşık 600 kişi 'Eğitim çalışanına şiddeti kınıyoruz' pankartı açtı. Kalabalık grup, bulvar üzerinden Karatekin Parkı'na kadar yürüdü.

Çankırıda darp edilen öğretmene saldırıya tepki için yüzlerce kişi yürüdü

Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, yapılan saldırıyı kınadıklarını söyledi.

Çakırcı, "Bu tür şiddet olaylarının yaşanmaması için hem Milli Eğitim Bakanlığı'ndan hem hükümet yetkililerinden 'Öğretmen Meslek Kanunu'nun bir an önce çıkarılmasını biz istiyoruz. Buna ihtiyaç var. Çünkü böyle bir düzenleme olmazsa, önleyici tedbirler olmazsa, şiddeti önleyici tedbirler almazsak bu saldırılar devam edecek görünüyor. Bu saldırıların önüne geçmemiz için mutlaka bu yasayı bir an önce hükümetin çıkarması gerekiyor" dedi.

Kalabalık, açıklamanın ardından dağıldı.

Çankırıda darp edilen öğretmene saldırıya tepki için yüzlerce kişi yürüdü

Dersten çağırdığı öğretmeni dövdü
Dersten çağırdığı öğretmeni dövdü
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