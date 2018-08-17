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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
17.08.2018 - 11:45, Son Güncelleme:

Çankırı’da bulundu! 8.5 milyon yıllık olduğu düşünülüyor

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Çankırı'daki "Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi"nde bu yıl yürütülen kazı çalışmalarında aralarında zürafa, at, küçük koyun, keçi türlerinin yanı sıra 8,5 milyon yıllık olduğu değerlendirilen tam bir gergedan kafatasının da yer aldığı 15 türde yaklaşık 140 fosile ulaşıldı.

Çankırı'daki "Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi"nde bu yıl yürütülen kazı çalışmalarında, aralarında tam bir gergedan kafatasının da yer aldığı yaklaşık 140 fosil bulundu.

Fatih Mahallesi'ndeki lokalitede 1997 yılından bu yana süren kazı çalışmaları, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Sevim Erol başkanlığında devam ediyor.      

Bugüne kadar milyonlarca yıllık pek çok kalıntıya ulaşılan kazılarda bu yıl 15 türde yaklaşık 140 parça fosile ulaşıldı. Bunlardan ön önemlisini ise tam bir gergedan kafatası oluşturuyor.     

Prof. Dr. Erol, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıldır Çorak Yerler'de kazı çalışmaları yürüttüklerini söyledi.     

Sezon çalışmalarının sonuna yaklaştıklarını belirten Erol, "Bu seneki çalışmalarımızda gergedana ait tam bir kafatası iskeleti bulduk. Hitit, Mehmet Akif Ersoy ve Ankara Üniversitesinden gelen hocalarım kafatasını çıkarmaya çalışıyor." dedi.     

Kazı çalışmalarının yapıldığı bölgede gergedanların bulunmasının arazinin sulak bir alan olduğunu ispatladığına işaret eden Erol, "Şu ana kadar bu bölgeden gergedanlara ait 3 farklı türü elde ettik. Bölgeden gergedanlara ait 500'e yakın kafatası çıkarıldı. Şimdi de iri gergedanlara ait bir gergedanın kafatası çıkarılmak üzere." diye konuştu.     

"GERGEDAN KAFATASI FOSİLİ 8,5 MİLYON YILLIK"     

Bölgeden çıkarılan hayvan türlerinin morfolojik özelliklerine bakılarak fosillerin 8,5 milyon yıla kadar gittiğini gördüklerini dile getiren Erol, şöyle devam etti:     

"Bulunan gergedan kafatası fosilinin 8,5 milyon yıllık olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Gergedanlar en fazla bulunan fosillerdir. Daha önce bu gergedanların atası konumunda olan, çok iri bir hayvana ait parçalar bulduk ki o, Anadolu'da çok farklı yerlerde bulunmuyor. Bu yaz hava koşullarının iyi geçmemesi nedeniyle az çalışabildik. Bu kazı sezonunda 140 civarında numaralı fosil çıkardık. Bu fosiller içinde zürafa, atlar, küçük koyun, keçi türü hayvan fosilleri, yaban domuzlarına ait buluntularımız var. Bunlar bilimsel yayınlara hazırlanmayı bekliyor."

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