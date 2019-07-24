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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.07.2019 - 13:57, Son Güncelleme:

Çankırı Kalfat Köyü nerede ve nüfusu kaç?

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Çankırı Kalfat Köyü nerede ve nüfusu kaç?

Çankırı'nın Kalfat Köyü son günlerde sıkça araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un dedesinin yaşadığı Çankırı'nın Kalfat Köyü, ortalama 2 bin kişilik nüfusa sahiptir. İşte, Çankırı'nın Kalfat Köyü hakkında bilinmesi gereken bazı detaylar

Çankırı'nın Kalfat Köyü, son günlerde İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un kökeninin buraya kadar dayanması dolayısıyla dikkat çekti. Peki, Çankırı Kalfat Köyü nerede yer alıyor? İşte, o köy hakkında bilinmesi gerekenler

Ortalama 2 bin nüfusa sahip olan Kalfat Köyü, toplam 22 kilometrelik bir alan üzerine kuruludur.

Çok eski bir yerleşim yeri olduğu bilinen Kalfat'la ilgili ilk tarih kaydına Tunç Çağı'nda rastlanmaktadır. Bu konuda bilgiler yok denecek kadar azdır.

Tarihî kaynaklara göre Kalfat ve yöresi önce Hititler, sonra Paflagonyalıların eline geçti.

Kalfat’ın bugünkü yerleşim yerinde Paflagonlara ait bir kalenin bulunduğu, ancak bölgenin yaşamış olduğu pek çok deprem yüzünden ayakta kalamadığı bilinmektedir. Hititler dönemine ait olarak ise, höyük ve nekropol alanı bulunmaktadır. Yani büyük mezarlık ve kabristan olarak Kalfat civarı merkezdir denilebilir.

Kalfat ve çevresini daha sonra Persler ele geçirmişlerdir. Persler uzun süre bölgede kalamamışlardır. İskender’in doğu seferinde yöreyi topraklarına kattığı görülmektedir. Romalılar yaklaşık 450 yıl bölgeye hakim olmuşlardır. M.S. 350 yıllarında Bizanslılar, Doğu Roma İmparatorluğu'nun bölgedeki hakimiyetine son vermişlerdir.

Bizanslılar ise 1082 yılına kadar bölgede hüküm sürmüşlerdir. Türklerin 1050 yıllarında gelişi ile bölge günümüze kadar Türk yurdu olarak örnek bir belde olmuştur.

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