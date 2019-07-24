Çankırı Kalfat Köyü nerede ve nüfusu kaç?
Çankırı'nın Kalfat Köyü son günlerde sıkça araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un dedesinin yaşadığı Çankırı'nın Kalfat Köyü, ortalama 2 bin kişilik nüfusa sahiptir. İşte, Çankırı'nın Kalfat Köyü hakkında bilinmesi gereken bazı detaylar
Çankırı'nın Kalfat Köyü, son günlerde İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un kökeninin buraya kadar dayanması dolayısıyla dikkat çekti. Peki, Çankırı Kalfat Köyü nerede yer alıyor? İşte, o köy hakkında bilinmesi gerekenler
Ortalama 2 bin nüfusa sahip olan Kalfat Köyü, toplam 22 kilometrelik bir alan üzerine kuruludur.
Çok eski bir yerleşim yeri olduğu bilinen Kalfat'la ilgili ilk tarih kaydına Tunç Çağı'nda rastlanmaktadır. Bu konuda bilgiler yok denecek kadar azdır.
Tarihî kaynaklara göre Kalfat ve yöresi önce Hititler, sonra Paflagonyalıların eline geçti.
Kalfat’ın bugünkü yerleşim yerinde Paflagonlara ait bir kalenin bulunduğu, ancak bölgenin yaşamış olduğu pek çok deprem yüzünden ayakta kalamadığı bilinmektedir. Hititler dönemine ait olarak ise, höyük ve nekropol alanı bulunmaktadır. Yani büyük mezarlık ve kabristan olarak Kalfat civarı merkezdir denilebilir.
Kalfat ve çevresini daha sonra Persler ele geçirmişlerdir. Persler uzun süre bölgede kalamamışlardır. İskender’in doğu seferinde yöreyi topraklarına kattığı görülmektedir. Romalılar yaklaşık 450 yıl bölgeye hakim olmuşlardır. M.S. 350 yıllarında Bizanslılar, Doğu Roma İmparatorluğu'nun bölgedeki hakimiyetine son vermişlerdir.
Bizanslılar ise 1082 yılına kadar bölgede hüküm sürmüşlerdir. Türklerin 1050 yıllarında gelişi ile bölge günümüze kadar Türk yurdu olarak örnek bir belde olmuştur.
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