Çankırı, Çorum ve Kastamonu’da ilk sahur saat kaçta? 2018 sahur ve iftar saatleri

Tüm yurt gibi Karadeniz ilçeleri Çankırı, Çorum ve Kastamonu’da yaşayan vatandaşlar da 2018’in ilk sahur ve iftar vakitlerini merak ediyorlar. Oruç vazifesini yerine getirmek isteyen bölge halkı, 2018 imsakiye listesini inceliyor. Peki, Çankırı, Çorum ve Kastamonu’da ilk sahur kaçta yapılacak, Ramazan’ın ilk iftarı kaçta açılacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da resmi sayfası üzerinden duyurduğu 2018 imsakiye bilgileri!
11 ayın sultanı, üç ayların sonuncusu olarak Ramazan, 15 Mayıs akşamı kılınacak teravih namazı ile başlayacak. Müslümanlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'ı bağlayan gece ilk sahurlarını yapacak ve 16 Mayıs'ta akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açacak. Çankırı, Çorum ve Kastamonu’da ilk sahur saat kaçta?
ÇANKIRI 2018 İMSAKİYE BİLGİLERİ
Çankırı'da ilk sahur 03:36’da, iftar ise 20:03’de yapılacak. Bu bilgiler Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınmış Çankırı merkezinin iftar ve sahur saatlerini içermektedir. İlçelerin sahur ve iftar vakitleri bilgilerini Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|16 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:36
|05:21
|12:48
|16:42
|20:03
|21:41
|17 Mayıs 2018 Perşembe
|03:34
|05:20
|12:48
|16:42
|20:04
|21:42
|18 Mayıs 2018 Cuma
|03:33
|05:19
|12:48
|16:42
|20:05
|21:43
|19 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:31
|05:19
|12:48
|16:43
|20:05
|21:45
|20 Mayıs 2018 Pazar
|03:30
|05:18
|12:48
|16:43
|20:06
|21:46
|21 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:29
|05:17
|12:48
|16:43
|20:07
|21:48
|22 Mayıs 2018 Salı
|03:27
|05:16
|12:48
|16:43
|20:08
|21:49
|23 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:26
|05:15
|12:48
|16:44
|20:09
|21:50
|24 Mayıs 2018 Perşembe
|03:25
|05:15
|12:48
|16:44
|20:10
|21:52
|25 Mayıs 2018 Cuma
|03:24
|05:14
|12:48
|16:44
|20:11
|21:53
|26 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:22
|05:13
|12:49
|16:44
|20:12
|21:54
|27 Mayıs 2018 Pazar
|03:21
|05:13
|12:49
|16:45
|20:13
|21:56
|28 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:20
|05:12
|12:49
|16:45
|20:13
|21:57
|29 Mayıs 2018 Salı
|03:19
|05:12
|12:49
|16:45
|20:14
|21:58
|30 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:18
|05:11
|12:49
|16:46
|20:15
|21:59
|31 Mayıs 2018 Perşembe
|03:17
|05:11
|12:49
|16:46
|20:16
|22:01
|1 Haziran 2018 Cuma
|03:16
|05:10
|12:49
|16:46
|20:17
|22:02
|2 Haziran 2018 Cumartesi
|03:15
|05:10
|12:49
|16:46
|20:17
|22:03
|3 Haziran 2018 Pazar
|03:15
|05:09
|12:50
|16:47
|20:18
|22:04
|4 Haziran 2018 Pazartesi
|03:14
|05:09
|12:50
|16:47
|20:19
|22:05
|5 Haziran 2018 Salı
|03:13
|05:09
|12:50
|16:47
|20:19
|22:06
|6 Haziran 2018 Çarşamba
|03:12
|05:08
|12:50
|16:47
|20:20
|22:07
|7 Haziran 2018 Perşembe
|03:12
|05:08
|12:50
|16:48
|20:21
|22:08
|8 Haziran 2018 Cuma
|03:11
|05:08
|12:51
|16:48
|20:21
|22:09
|9 Haziran 2018 Cumartesi
|03:11
|05:08
|12:51
|16:48
|20:22
|22:10
|10 Haziran 2018 Pazar
|03:10
|05:07
|12:51
|16:49
|20:22
|22:11
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|03:10
|05:07
|12:51
|16:49
|20:23
|22:11
|12 Haziran 2018 Salı
|03:09
|05:07
|12:51
|16:49
|20:23
|22:12
|13 Haziran 2018 Çarşamba
|03:09
|05:07
|12:52
|16:49
|20:24
|22:13
|14 Haziran 2018 Perşembe
|03:09
|05:07
|12:52
|16:50
|20:24
|22:13
ÇORUM 2018 İMSAKİYE
Karadeniz'in bir diğer ilçesi Çorum'da ilk sahur 03:31’de, iftar ise 19:57’de yapılacak. Bu bilgiler Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınmış Çorum merkezinin iftar ve sahur saatlerini içermektedir. İlçelerin sahur ve iftar vakitleri bilgilerini Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|16 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:31
|05:16
|12:43
|16:36
|19:57
|21:35
|17 Mayıs 2018 Perşembe
|03:29
|05:15
|12:43
|16:37
|19:58
|21:36
|18 Mayıs 2018 Cuma
|03:28
|05:14
|12:43
|16:37
|19:59
|21:38
|19 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:26
|05:13
|12:43
|16:37
|20:00
|21:39
|20 Mayıs 2018 Pazar
|03:25
|05:13
|12:43
|16:37
|20:01
|21:41
|21 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:24
|05:12
|12:43
|16:38
|20:02
|21:42
|22 Mayıs 2018 Salı
|03:22
|05:11
|12:43
|16:38
|20:03
|21:44
|23 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:21
|05:10
|12:43
|16:38
|20:04
|21:45
|24 Mayıs 2018 Perşembe
|03:20
|05:10
|12:43
|16:38
|20:05
|21:46
|25 Mayıs 2018 Cuma
|03:19
|05:09
|12:43
|16:39
|20:05
|21:48
|26 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:17
|05:08
|12:43
|16:39
|20:06
|21:49
|27 Mayıs 2018 Pazar
|03:16
|05:08
|12:43
|16:39
|20:07
|21:50
|28 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:15
|05:07
|12:43
|16:40
|20:08
|21:51
|29 Mayıs 2018 Salı
|03:14
|05:06
|12:44
|16:40
|20:09
|21:53
|30 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:13
|05:06
|12:44
|16:40
|20:10
|21:54
|31 Mayıs 2018 Perşembe
|03:12
|05:05
|12:44
|16:40
|20:10
|21:55
|1 Haziran 2018 Cuma
|03:11
|05:05
|12:44
|16:41
|20:11
|21:56
|2 Haziran 2018 Cumartesi
|03:10
|05:05
|12:44
|16:41
|20:12
|21:57
|3 Haziran 2018 Pazar
|03:10
|05:04
|12:44
|16:41
|20:12
|21:58
|4 Haziran 2018 Pazartesi
|03:09
|05:04
|12:44
|16:42
|20:13
|21:59
|5 Haziran 2018 Salı
|03:08
|05:03
|12:45
|16:42
|20:14
|22:00
|6 Haziran 2018 Çarşamba
|03:07
|05:03
|12:45
|16:42
|20:15
|22:01
|7 Haziran 2018 Perşembe
|03:07
|05:03
|12:45
|16:42
|20:15
|22:02
|8 Haziran 2018 Cuma
|03:06
|05:03
|12:45
|16:43
|20:16
|22:03
|9 Haziran 2018 Cumartesi
|03:06
|05:02
|12:45
|16:43
|20:16
|22:04
|10 Haziran 2018 Pazar
|03:05
|05:02
|12:46
|16:43
|20:17
|22:05
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|03:05
|05:02
|12:46
|16:43
|20:17
|22:06
|12 Haziran 2018 Salı
|03:04
|05:02
|12:46
|16:44
|20:18
|22:06
|13 Haziran 2018 Çarşamba
|03:04
|05:02
|12:46
|16:44
|20:18
|22:07
|14 Haziran 2018 Perşembe
|03:04
|05:02
|12:46
|16:44
|20:19
|22:08
KASTAMONU 2018 İMSAKİYE BİLGİLERİ
Karadeniz'in bir diğer ilçesi Kastamonu'da ilk sahur 03:30’da, iftar ise 20:04’te yapılacak. Bu bilgiler Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınmış Kastamonu merkezinin iftar ve sahur saatlerini içermektedir. İlçelerin sahur ve iftar vakitleri bilgilerini Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz. Çankırı, Çorum ve Kastamonu'nun dışındaki diğer illerin 2018 imsakiye bilgilerini de sayfanın sonundaki linke tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|16 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:30
|05:19
|12:47
|16:42
|20:04
|21:44
|17 Mayıs 2018 Perşembe
|03:29
|05:18
|12:47
|16:43
|20:05
|21:46
|18 Mayıs 2018 Cuma
|03:27
|05:17
|12:47
|16:43
|20:06
|21:47
|19 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:26
|05:16
|12:47
|16:43
|20:07
|21:49
|20 Mayıs 2018 Pazar
|03:25
|05:15
|12:47
|16:43
|20:08
|21:50
|21 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:23
|05:14
|12:47
|16:44
|20:09
|21:52
|22 Mayıs 2018 Salı
|03:22
|05:13
|12:48
|16:44
|20:10
|21:53
|23 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:20
|05:13
|12:48
|16:44
|20:11
|21:55
|24 Mayıs 2018 Perşembe
|03:19
|05:12
|12:48
|16:45
|20:12
|21:56
|25 Mayıs 2018 Cuma
|03:18
|05:11
|12:48
|16:45
|20:13
|21:57
|26 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:17
|05:10
|12:48
|16:45
|20:13
|21:59
|27 Mayıs 2018 Pazar
|03:15
|05:10
|12:48
|16:46
|20:14
|22:00
|28 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:14
|05:09
|12:48
|16:46
|20:15
|22:01
|29 Mayıs 2018 Salı
|03:13
|05:09
|12:48
|16:46
|20:16
|22:03
|30 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:12
|05:08
|12:48
|16:46
|20:17
|22:04
|31 Mayıs 2018 Perşembe
|03:11
|05:08
|12:49
|16:47
|20:18
|22:05
|1 Haziran 2018 Cuma
|03:10
|05:07
|12:49
|16:47
|20:18
|22:06
|2 Haziran 2018 Cumartesi
|03:09
|05:07
|12:49
|16:47
|20:19
|22:08
|3 Haziran 2018 Pazar
|03:08
|05:06
|12:49
|16:48
|20:20
|22:09
|4 Haziran 2018 Pazartesi
|03:07
|05:06
|12:49
|16:48
|20:21
|22:10
|5 Haziran 2018 Salı
|03:07
|05:05
|12:49
|16:48
|20:21
|22:11
|6 Haziran 2018 Çarşamba
|03:06
|05:05
|12:50
|16:48
|20:22
|22:12
|7 Haziran 2018 Perşembe
|03:05
|05:05
|12:50
|16:49
|20:23
|22:13
|8 Haziran 2018 Cuma
|03:05
|05:05
|12:50
|16:49
|20:23
|22:14
|9 Haziran 2018 Cumartesi
|03:04
|05:04
|12:50
|16:49
|20:24
|22:15
|10 Haziran 2018 Pazar
|03:04
|05:04
|12:50
|16:50
|20:24
|22:16
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|03:03
|05:04
|12:50
|16:50
|20:25
|22:16
|12 Haziran 2018 Salı
|03:03
|05:04
|12:51
|16:50
|20:25
|22:17
|13 Haziran 2018 Çarşamba
|03:02
|05:04
|12:51
|16:50
|20:26
|22:18
|14 Haziran 2018 Perşembe
|03:02
|05:04
|12:51
|16:51
|20:26
|22:19