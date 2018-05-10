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    Çankırı, Çorum ve Kastamonu’da ilk sahur saat kaçta? 2018 sahur ve iftar saatleri

    Hürriyet Haber
    10.05.2018 - 10:54 | Son Güncelleme:

    Ramazan ayı için kısa bir süre kalması nedeniyle Çankırı, Çorum, Kastamonu’da yaşayan vatandaşlar, sahur ve iftar saati sorgulamalarına başladı. Erken iftar yapılacak iller arasında Hakkari, Van, Iğdır, Şırnak ve Ağrı var. Peki, Çankırı, Çorum ve Kastamonu’da ilk sahur ve iftar saat kaçta? İşte 2018 imsakiye bilgileri!

    Tüm yurt gibi Karadeniz ilçeleri Çankırı, Çorum ve Kastamonu’da yaşayan vatandaşlar da 2018’in ilk sahur ve iftar vakitlerini merak ediyorlar. Oruç vazifesini yerine getirmek isteyen bölge halkı,  2018 imsakiye listesini inceliyor. Peki, Çankırı, Çorum ve Kastamonu’da ilk sahur kaçta yapılacak, Ramazan’ın ilk iftarı kaçta açılacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da resmi sayfası üzerinden duyurduğu 2018 imsakiye bilgileri!

    11 ayın sultanı, üç ayların sonuncusu olarak Ramazan, 15 Mayıs akşamı kılınacak teravih namazı ile başlayacak. Müslümanlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'ı bağlayan gece ilk sahurlarını yapacak ve 16 Mayıs'ta akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açacak. Çankırı, Çorum ve Kastamonu’da ilk sahur saat kaçta?

    ÇANKIRI 2018 İMSAKİYE BİLGİLERİ

    Çankırı'da ilk sahur 03:36’da, iftar ise 20:03’de yapılacak. Bu bilgiler Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınmış Çankırı merkezinin iftar ve sahur saatlerini içermektedir. İlçelerin sahur ve iftar vakitleri bilgilerini Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.

    Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    16 Mayıs 2018 Çarşamba03:3605:2112:4816:4220:0321:41
    17 Mayıs 2018 Perşembe03:3405:2012:4816:4220:0421:42
    18 Mayıs 2018 Cuma03:3305:1912:4816:4220:0521:43
    19 Mayıs 2018 Cumartesi03:3105:1912:4816:4320:0521:45
    20 Mayıs 2018 Pazar03:3005:1812:4816:4320:0621:46
    21 Mayıs 2018 Pazartesi03:2905:1712:4816:4320:0721:48
    22 Mayıs 2018 Salı03:2705:1612:4816:4320:0821:49
    23 Mayıs 2018 Çarşamba03:2605:1512:4816:4420:0921:50
    24 Mayıs 2018 Perşembe03:2505:1512:4816:4420:1021:52
    25 Mayıs 2018 Cuma03:2405:1412:4816:4420:1121:53
    26 Mayıs 2018 Cumartesi03:2205:1312:4916:4420:1221:54
    27 Mayıs 2018 Pazar03:2105:1312:4916:4520:1321:56
    28 Mayıs 2018 Pazartesi03:2005:1212:4916:4520:1321:57
    29 Mayıs 2018 Salı03:1905:1212:4916:4520:1421:58
    30 Mayıs 2018 Çarşamba03:1805:1112:4916:4620:1521:59
    31 Mayıs 2018 Perşembe03:1705:1112:4916:4620:1622:01
    1 Haziran 2018 Cuma03:1605:1012:4916:4620:1722:02
    2 Haziran 2018 Cumartesi03:1505:1012:4916:4620:1722:03
    3 Haziran 2018 Pazar03:1505:0912:5016:4720:1822:04
    4 Haziran 2018 Pazartesi03:1405:0912:5016:4720:1922:05
    5 Haziran 2018 Salı03:1305:0912:5016:4720:1922:06
    6 Haziran 2018 Çarşamba03:1205:0812:5016:4720:2022:07
    7 Haziran 2018 Perşembe03:1205:0812:5016:4820:2122:08
    8 Haziran 2018 Cuma03:1105:0812:5116:4820:2122:09
    9 Haziran 2018 Cumartesi03:1105:0812:5116:4820:2222:10
    10 Haziran 2018 Pazar03:1005:0712:5116:4920:2222:11
    11 Haziran 2018 Pazartesi03:1005:0712:5116:4920:2322:11
    12 Haziran 2018 Salı03:0905:0712:5116:4920:2322:12
    13 Haziran 2018 Çarşamba03:0905:0712:5216:4920:2422:13
    14 Haziran 2018 Perşembe03:0905:0712:5216:5020:2422:13

    ÇORUM 2018 İMSAKİYE

    Karadeniz'in bir diğer ilçesi Çorum'da ilk sahur 03:31’de, iftar ise 19:57’de yapılacak. Bu bilgiler Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınmış Çorum merkezinin iftar ve sahur saatlerini içermektedir. İlçelerin sahur ve iftar vakitleri bilgilerini Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.

    Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    16 Mayıs 2018 Çarşamba03:3105:1612:4316:3619:5721:35
    17 Mayıs 2018 Perşembe03:2905:1512:4316:3719:5821:36
    18 Mayıs 2018 Cuma03:2805:1412:4316:3719:5921:38
    19 Mayıs 2018 Cumartesi03:2605:1312:4316:3720:0021:39
    20 Mayıs 2018 Pazar03:2505:1312:4316:3720:0121:41
    21 Mayıs 2018 Pazartesi03:2405:1212:4316:3820:0221:42
    22 Mayıs 2018 Salı03:2205:1112:4316:3820:0321:44
    23 Mayıs 2018 Çarşamba03:2105:1012:4316:3820:0421:45
    24 Mayıs 2018 Perşembe03:2005:1012:4316:3820:0521:46
    25 Mayıs 2018 Cuma03:1905:0912:4316:3920:0521:48
    26 Mayıs 2018 Cumartesi03:1705:0812:4316:3920:0621:49
    27 Mayıs 2018 Pazar03:1605:0812:4316:3920:0721:50
    28 Mayıs 2018 Pazartesi03:1505:0712:4316:4020:0821:51
    29 Mayıs 2018 Salı03:1405:0612:4416:4020:0921:53
    30 Mayıs 2018 Çarşamba03:1305:0612:4416:4020:1021:54
    31 Mayıs 2018 Perşembe03:1205:0512:4416:4020:1021:55
    1 Haziran 2018 Cuma03:1105:0512:4416:4120:1121:56
    2 Haziran 2018 Cumartesi03:1005:0512:4416:4120:1221:57
    3 Haziran 2018 Pazar03:1005:0412:4416:4120:1221:58
    4 Haziran 2018 Pazartesi03:0905:0412:4416:4220:1321:59
    5 Haziran 2018 Salı03:0805:0312:4516:4220:1422:00
    6 Haziran 2018 Çarşamba03:0705:0312:4516:4220:1522:01
    7 Haziran 2018 Perşembe03:0705:0312:4516:4220:1522:02
    8 Haziran 2018 Cuma03:0605:0312:4516:4320:1622:03
    9 Haziran 2018 Cumartesi03:0605:0212:4516:4320:1622:04
    10 Haziran 2018 Pazar03:0505:0212:4616:4320:1722:05
    11 Haziran 2018 Pazartesi03:0505:0212:4616:4320:1722:06
    12 Haziran 2018 Salı03:0405:0212:4616:4420:1822:06
    13 Haziran 2018 Çarşamba03:0405:0212:4616:4420:1822:07
    14 Haziran 2018 Perşembe03:0405:0212:4616:4420:1922:08

    KASTAMONU 2018 İMSAKİYE BİLGİLERİ

    Karadeniz'in bir diğer ilçesi Kastamonu'da ilk sahur 03:30’da, iftar ise 20:04’te yapılacak. Bu bilgiler Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınmış Kastamonu merkezinin iftar ve sahur saatlerini içermektedir. İlçelerin sahur ve iftar vakitleri bilgilerini Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz. Çankırı, Çorum ve Kastamonu'nun dışındaki diğer illerin 2018 imsakiye bilgilerini de sayfanın sonundaki linke tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. 

    Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    16 Mayıs 2018 Çarşamba03:3005:1912:4716:4220:0421:44
    17 Mayıs 2018 Perşembe03:2905:1812:4716:4320:0521:46
    18 Mayıs 2018 Cuma03:2705:1712:4716:4320:0621:47
    19 Mayıs 2018 Cumartesi03:2605:1612:4716:4320:0721:49
    20 Mayıs 2018 Pazar03:2505:1512:4716:4320:0821:50
    21 Mayıs 2018 Pazartesi03:2305:1412:4716:4420:0921:52
    22 Mayıs 2018 Salı03:2205:1312:4816:4420:1021:53
    23 Mayıs 2018 Çarşamba03:2005:1312:4816:4420:1121:55
    24 Mayıs 2018 Perşembe03:1905:1212:4816:4520:1221:56
    25 Mayıs 2018 Cuma03:1805:1112:4816:4520:1321:57
    26 Mayıs 2018 Cumartesi03:1705:1012:4816:4520:1321:59
    27 Mayıs 2018 Pazar03:1505:1012:4816:4620:1422:00
    28 Mayıs 2018 Pazartesi03:1405:0912:4816:4620:1522:01
    29 Mayıs 2018 Salı03:1305:0912:4816:4620:1622:03
    30 Mayıs 2018 Çarşamba03:1205:0812:4816:4620:1722:04
    31 Mayıs 2018 Perşembe03:1105:0812:4916:4720:1822:05
    1 Haziran 2018 Cuma03:1005:0712:4916:4720:1822:06
    2 Haziran 2018 Cumartesi03:0905:0712:4916:4720:1922:08
    3 Haziran 2018 Pazar03:0805:0612:4916:4820:2022:09
    4 Haziran 2018 Pazartesi03:0705:0612:4916:4820:2122:10
    5 Haziran 2018 Salı03:0705:0512:4916:4820:2122:11
    6 Haziran 2018 Çarşamba03:0605:0512:5016:4820:2222:12
    7 Haziran 2018 Perşembe03:0505:0512:5016:4920:2322:13
    8 Haziran 2018 Cuma03:0505:0512:5016:4920:2322:14
    9 Haziran 2018 Cumartesi03:0405:0412:5016:4920:2422:15
    10 Haziran 2018 Pazar03:0405:0412:5016:5020:2422:16
    11 Haziran 2018 Pazartesi03:0305:0412:5016:5020:2522:16
    12 Haziran 2018 Salı03:0305:0412:5116:5020:2522:17
    13 Haziran 2018 Çarşamba03:0205:0412:5116:5020:2622:18
    14 Haziran 2018 Perşembe03:0205:0412:5116:5120:2622:19

     
    TÜM İLLERİN SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 

     

    Etiketler: çankırı sahur , çorum sahur , kastamonu sahur , SeoHaber , NoMobil , gündem
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