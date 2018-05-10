Çankırı, Çorum ve Kastamonu’da ilk sahur saat kaçta? 2018 sahur ve iftar saatleri

Tüm yurt gibi Karadeniz ilçeleri Çankırı, Çorum ve Kastamonu’da yaşayan vatandaşlar da 2018’in ilk sahur ve iftar vakitlerini merak ediyorlar. Oruç vazifesini yerine getirmek isteyen bölge halkı, 2018 imsakiye listesini inceliyor. Peki, Çankırı, Çorum ve Kastamonu’da ilk sahur kaçta yapılacak, Ramazan’ın ilk iftarı kaçta açılacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da resmi sayfası üzerinden duyurduğu 2018 imsakiye bilgileri!

11 ayın sultanı, üç ayların sonuncusu olarak Ramazan, 15 Mayıs akşamı kılınacak teravih namazı ile başlayacak. Müslümanlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'ı bağlayan gece ilk sahurlarını yapacak ve 16 Mayıs'ta akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açacak. Çankırı, Çorum ve Kastamonu’da ilk sahur saat kaçta?

ÇANKIRI 2018 İMSAKİYE BİLGİLERİ



Çankırı'da ilk sahur 03:36’da, iftar ise 20:03’de yapılacak. Bu bilgiler Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınmış Çankırı merkezinin iftar ve sahur saatlerini içermektedir. İlçelerin sahur ve iftar vakitleri bilgilerini Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:36 05:21 12:48 16:42 20:03 21:41 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:34 05:20 12:48 16:42 20:04 21:42 18 Mayıs 2018 Cuma 03:33 05:19 12:48 16:42 20:05 21:43 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:31 05:19 12:48 16:43 20:05 21:45 20 Mayıs 2018 Pazar 03:30 05:18 12:48 16:43 20:06 21:46 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:29 05:17 12:48 16:43 20:07 21:48 22 Mayıs 2018 Salı 03:27 05:16 12:48 16:43 20:08 21:49 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:26 05:15 12:48 16:44 20:09 21:50 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:25 05:15 12:48 16:44 20:10 21:52 25 Mayıs 2018 Cuma 03:24 05:14 12:48 16:44 20:11 21:53 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:22 05:13 12:49 16:44 20:12 21:54 27 Mayıs 2018 Pazar 03:21 05:13 12:49 16:45 20:13 21:56 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:20 05:12 12:49 16:45 20:13 21:57 29 Mayıs 2018 Salı 03:19 05:12 12:49 16:45 20:14 21:58 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:18 05:11 12:49 16:46 20:15 21:59 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:17 05:11 12:49 16:46 20:16 22:01 1 Haziran 2018 Cuma 03:16 05:10 12:49 16:46 20:17 22:02 2 Haziran 2018 Cumartesi 03:15 05:10 12:49 16:46 20:17 22:03 3 Haziran 2018 Pazar 03:15 05:09 12:50 16:47 20:18 22:04 4 Haziran 2018 Pazartesi 03:14 05:09 12:50 16:47 20:19 22:05 5 Haziran 2018 Salı 03:13 05:09 12:50 16:47 20:19 22:06 6 Haziran 2018 Çarşamba 03:12 05:08 12:50 16:47 20:20 22:07 7 Haziran 2018 Perşembe 03:12 05:08 12:50 16:48 20:21 22:08 8 Haziran 2018 Cuma 03:11 05:08 12:51 16:48 20:21 22:09 9 Haziran 2018 Cumartesi 03:11 05:08 12:51 16:48 20:22 22:10 10 Haziran 2018 Pazar 03:10 05:07 12:51 16:49 20:22 22:11 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:10 05:07 12:51 16:49 20:23 22:11 12 Haziran 2018 Salı 03:09 05:07 12:51 16:49 20:23 22:12 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:09 05:07 12:52 16:49 20:24 22:13 14 Haziran 2018 Perşembe 03:09 05:07 12:52 16:50 20:24 22:13

ÇORUM 2018 İMSAKİYE

Karadeniz'in bir diğer ilçesi Çorum'da ilk sahur 03:31’de, iftar ise 19:57’de yapılacak. Bu bilgiler Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınmış Çorum merkezinin iftar ve sahur saatlerini içermektedir. İlçelerin sahur ve iftar vakitleri bilgilerini Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:31 05:16 12:43 16:36 19:57 21:35 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:29 05:15 12:43 16:37 19:58 21:36 18 Mayıs 2018 Cuma 03:28 05:14 12:43 16:37 19:59 21:38 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:26 05:13 12:43 16:37 20:00 21:39 20 Mayıs 2018 Pazar 03:25 05:13 12:43 16:37 20:01 21:41 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:24 05:12 12:43 16:38 20:02 21:42 22 Mayıs 2018 Salı 03:22 05:11 12:43 16:38 20:03 21:44 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:21 05:10 12:43 16:38 20:04 21:45 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:20 05:10 12:43 16:38 20:05 21:46 25 Mayıs 2018 Cuma 03:19 05:09 12:43 16:39 20:05 21:48 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:17 05:08 12:43 16:39 20:06 21:49 27 Mayıs 2018 Pazar 03:16 05:08 12:43 16:39 20:07 21:50 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:15 05:07 12:43 16:40 20:08 21:51 29 Mayıs 2018 Salı 03:14 05:06 12:44 16:40 20:09 21:53 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:13 05:06 12:44 16:40 20:10 21:54 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:12 05:05 12:44 16:40 20:10 21:55 1 Haziran 2018 Cuma 03:11 05:05 12:44 16:41 20:11 21:56 2 Haziran 2018 Cumartesi 03:10 05:05 12:44 16:41 20:12 21:57 3 Haziran 2018 Pazar 03:10 05:04 12:44 16:41 20:12 21:58 4 Haziran 2018 Pazartesi 03:09 05:04 12:44 16:42 20:13 21:59 5 Haziran 2018 Salı 03:08 05:03 12:45 16:42 20:14 22:00 6 Haziran 2018 Çarşamba 03:07 05:03 12:45 16:42 20:15 22:01 7 Haziran 2018 Perşembe 03:07 05:03 12:45 16:42 20:15 22:02 8 Haziran 2018 Cuma 03:06 05:03 12:45 16:43 20:16 22:03 9 Haziran 2018 Cumartesi 03:06 05:02 12:45 16:43 20:16 22:04 10 Haziran 2018 Pazar 03:05 05:02 12:46 16:43 20:17 22:05 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:05 05:02 12:46 16:43 20:17 22:06 12 Haziran 2018 Salı 03:04 05:02 12:46 16:44 20:18 22:06 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:04 05:02 12:46 16:44 20:18 22:07 14 Haziran 2018 Perşembe 03:04 05:02 12:46 16:44 20:19 22:08

KASTAMONU 2018 İMSAKİYE BİLGİLERİ

Karadeniz'in bir diğer ilçesi Kastamonu'da ilk sahur 03:30’da, iftar ise 20:04’te yapılacak. Bu bilgiler Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınmış Kastamonu merkezinin iftar ve sahur saatlerini içermektedir. İlçelerin sahur ve iftar vakitleri bilgilerini Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz. Çankırı, Çorum ve Kastamonu'nun dışındaki diğer illerin 2018 imsakiye bilgilerini de sayfanın sonundaki linke tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.