Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Çankaya'da yangın paniği

    Çankaya'da yangın paniği

    AA
    03.05.2018 - 09:49 | Son Güncelleme:

    Çankaya'da bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu. Dumandan etkilenen iki apartman sakinine 112 acil servis ekiplerince müdahale edildi.

    Alınan bilgiye göre Dikimevi Yazgan Sokak'ta 4 katlı bir binanın giriş katında oturan Dilbahar Türkmenoğlu'nun (35) dairesinde yangın çıktı.

    Komşularının haber vermesi üzerine uyanan Türkmenoğlu, yoğun dumandan kendini güçlükle dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdehalesiyle kısa sürede söndürülen yangın hasara neden oldu.

    Bu arada yangının neden olduğu yoğun duman, apartmandaki diğer daireleri de etkiledi. Binada oturanlar balkonlara çıkarak dumandan korunmaya çalıştı. Yoğun dumanın apartman boşluğunu doldurması üzerine binada oturanlar uzun süre tahliye edilemedi.

    Dumandan etkilenen Türkmenoğlu ve aynı apartmanda oturan yaşlı bir kadına 112 acil servis ekiplerince müdahale edildi.

    Evde ilk incelemeyi yapan itfaiye, yangının elektrik kontağından çıktığı şüphesi üzerinde duruyor.

    Etiketler: Çankaya , kurtarma , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri