Çankaya Köşkü ne olacak?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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20.07.2018 - 06:27, Son Güncelleme:

Çankaya Köşkü ne olacak?

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Çankaya Köşkü ne olacak?

Başbakanlık kalktığı için, Türkiye’nin 90 yılına tanıklık eden Çankaya Köşkü ile eski Başbakanlık Binası’nın yeni dönemde kim ya da kimlere ev sahipliği yapacağı merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanlığının 2015’te Külliye’ye geçmesinin ardından Başbakanlık’a hizmet veriyordu. Çankaya Köşkü’nün bundan sonra ne amaçla kullanılacağı henüz netleşmezken kulislerde yeni cumhurbaşkanı yardımcısı için kullanılabileceği ya da bazı özel törenlere ev sahipliği yapabileceği konuşuluyor.

BAŞKAN ERDOĞAN SİNYAL VERMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Şu anda bir başkan yardımcısı olarak atadık, ama ileride bir ikinci başkan yardımcısı atama durumum da olabilir. Bir mesafe alalım, nerede bir aksama oluyor olmuyor bakarız. İleride durumu değerlendirir, gerekli görürsek gerekli adımı atarız” diyerek ikinci bir yardımcısı için işaret vermişti.

BAŞBAKANLIK MERKEZ BİNA

Merak edilen diğer bir yapı ise 1930’lu yıllarda inşa edilen Kızılay’daki eski Başbakanlık merkez binası. Binanın Ankara Valiliği için tahsis edilebileceği konuşuluyor. Diğer taraftan yeni dönemde milletvekili sayısının 600’e çıkmasıyla Meclis’te yaşanan yer sıkıntısının bura ile çözülmesi de gündemde. Hatta TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın bu binayı Meclis çalışmaları için istediği de gündeme geldi. Özellikle Meclis’teki bazı idari bölümlerin buraya taşınması ve Meclis personeli için tahsis edilmesi bekleniyor.

BAKANLIK BİNALARINA DÜZENLEME

Yeni düzenlemeyle birlikte 8 bakanlık birleştirilerek 4 yeni bakanlık oluşturulurken; 2 bakanlığın ise ismi değiştirildi. Yeni bakanlar birleştirilen 2 bakanlıktan birini çalışma ofisi olarak kullanırken diğerleri bakanlıkların teşkilatlarına tahsis edilecek. (YENİ ŞAFAK)

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