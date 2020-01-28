Çankaya Belediyesi'nde zam alamayan işçiler eylem yaptı

Çankaya Belediyesi'nde DİSK'e bağlı işçiler, dün mesai saatlerinde zam alamadığı gerekçesiyle eylem yaptı.

Sloganların atıldığı eylemde açıklama yapan Genel-İş Ankara 1 No'lu Şube Başkanı İsmail Yıldırım, toplu iş sözleşmesinde kazanılan sosyal haklar ve ikramiyelerin uzunca süredir zamanında ödenmediğini, her birimde uygulanan hak gasplarının iş barışını bozduğunu söyledi.

Bazı işyerlerinde fazla çalışma yaptırıldığı halde mesai ücreti verilmediğini ve toplu iş sözleşmesinde kazanılmış olan sosyal izin hakkının yıllardır kullandırılmadığını belirten Yıldırım, "Bazı arkadaşlarımızın kazanılmış olan yol yardımı düşürülmeye çalışılmakta ve zorunlu servis uygulaması dayatılmakta, ayrıca hafta sonu çalıştırılıp hafta içi izin kullandırılmaktadır" dedi.

Belediye işçileri “üretimden gelen gücümüzü kullanacağız” diyerek eylemi sonlandırdılar.