Canını son anda kurtardı
Denizli’de seyir halindeyken alev alan otomobilin sürücüsü canını son anda kurtardı.
Edinilen bilgilere göre, olay, Sarayköy ilçesinde meydana geldi. Babadağ istikametinden Sarayköy’e seyir halinde olan Sefa Yavaş (30) yönetimindeki 35 MFA 95 plakalı otomobil seyir halindeyken ön kısmından alev aldı. Aracın yandığını gören sürücü Yavaş aracı durdurarak hemen otomobilin içerisinden çıktı ve ardından durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine kısa sürece olay yerine gelen ekipler alev alıp yanmaya başlayan otomobile müdahale etti. Yaklaşık 20 dakika süren yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangının ardından araç hurda yığını haline gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.
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