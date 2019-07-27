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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
27.07.2019 - 16:01, Son Güncelleme:

Canını hiçe saymıştı! Kahraman genç konuştu

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Ordu'nun ilçesinde fuel-oil dolu kuyuya düşen kediyi kurtaran genç konuştu. 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgür Ege Şire, "Her insanın yapması gereken hareket" dedi.

İlçenin Burunucu Mahallesi Çamlık mevkisinde meydana gelen olayda 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgür Ege Şire, çamlık alan içerisinde gezerken yakınlarda bulunan kuyunun içerisine kedisinin düştüğünü gördü. Kedinin fuel-oil dolu kuyu içerisinde daha fazla çırpınmasına dayanamayan genç hemen kuyuya girdi. Kediyi kurtarmasının ardından üzerindeki kıyafetlerle beraber kuyudan çıkmaya çalışan genci çevredekiler ve devriye görevi yapan gece bekçileri fark etti. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasından kuyudan çıkarılan Özgür Ege Şire, yaptığı insanlık örneğiyle herkesin takdirini topladı.

Dün akşam yaşanan olay anını anlatan Özgür Ege Şire, "Yaptığım tamamen insanlık adına yapılan bir şeydi. Herkesin yapacağı hareketin olması gerekmektedir. Ben yaşanan olayda onların içerisinde hayvan sevgisinin aşılanmasını istiyorum. Toplumumuzda böyle haberlerin çıkmasından ziyade vicdanlı olmasının daha güzel olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Orduda inanılmaz olay Canını hiçe saydı, bekçiler yetişti
Ordu'da inanılmaz olay! Canını hiçe saydı, bekçiler yetişti
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