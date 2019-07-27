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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
27.07.2019 - 23:41, Son Güncelleme:

Canını hiçe saydı! Nedeni ise...

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Sivas'ta boş bir evin balkonunda mahsur kalan kediyi hayvansever bir genç canını hiçe sayarak kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Ali Baba Mahallesinde meydana geldi. 3 katlı bir apartmanın en üst katında bulunan boş bir evin balkonunda yaklaşık 4 gündür mahsur kaldığı düşünülen kediyi fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ev sahibine ulaşmaya çalıştı fakat ev sahibinin İstanbul'da olduğu öğrenildi. Ekipler kendi çabalarıyla kediyi kurtarmak istedi. Yan apartmanın çatısından kedinin mahsur kaldığı balkona tahta konuldu. Fakat yine de fayda etmedi.

Canını hiçe saydı Nedeni ise...

Daha sonra durumu fark eden hayvansever bir genç kedinin mahsur kaldığı apartmanın bitişiğinde bulunan apartmanın çatısından balkona merdiven dayadı. Yaklaşık 10 metrelik bir yükseklikten canını hiçe sayarak geçen hayvansever genç dayadığı merdivenden balkona girerek kediyi kurtardı.

Canını hiçe saydı Nedeni ise...

“DÜŞSEM ÖLME RİSKİM ÇOKTU”

Kediyi kurtaran hayvansever genç Ümit Nair, kediyi kurtarırken düşüp ölme riskinin çok olduğunu belirterek, “Kedi balkona tırmanmıştı.1 haftadır oradaydı. Bizde insanlık namına kendi imkanlarımız ile kediyi kurtardık. Apartmandan balkona merdiven dayadım. Geçtim kediyi kurtardım. Canımı hiçe saydım mecbur saymak zorundaydım. Düşsem ölme riskim çoktu. Ben zaten onu göze almıştım” dedi.

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