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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
05.12.2019 - 18:36, Son Güncelleme:

Canına kıymak istedi... Annesi son anda yetişti

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Samsun'da girdiği bunalım sonucu kendini banyoda asan genci ölümden annesi son anda kurtardı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrı olduğu öğrenilen 23 yaşındaki İ.Ç., girdiği bunalım sonucu önce evlerinde mutfaktaki bardakları kırdı daha sonra banyoya giderek kurdele ile kendini su borusuna astı. Oğlunun mutfaktaki bardakları kırdığı sırada evi terk edip dışarı çıkan anne Ayşe P. (40), daha sonra kendine bir zarar verebileceğini düşünerek eve geri dönüp oğlunu aramaya başladı. Evin odalarında oğlu İbrahim'i bulamayan anne Ayşe P., banyoyu kontrol ettiğinde oğlunun kendini kurdele ile tavandaki demir su borusuna astığını görünce büyük panik yaşadı. Oğlunu, mutfaktan aldığı bıçakla kurdeleyi keserek ölümden kurtaran anne Ayşe P., 112'den yardım istedi. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İ.Ç., tedavi altına alındı. Hastanede gözyaşı döken anne Ayşe P. güçlükle sakinleştirildi.

Canına kıymak istedi... Annesi son anda yetişti

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

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