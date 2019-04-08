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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
08.04.2019 - 14:21, Son Güncelleme:

'Canım zaten burnumda' diyerek hemşireye dehşeti yaşattı!

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'Canım zaten burnumda' diyerek hemşireye dehşeti yaşattı!

Konya Numune Hastanesi acil servisinde görevli hemşire Tuğba Yılmaz (25), iddiaya göre, serum iğnesini çıkarırken kolunda kanama oluşan hastanın oğlu Bayram B., tarafından darbedildi. Şüphelinin boğazını sıkıp, kafa attığı Yılmaz'ın kaşına dikiş atıldı. Gözaltına alınan Bayram B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 05.30 sıralarında Konya Numune Hastanesi acil servisinde meydana geldi. Bir rahatsızlığı nedeniyle gözlem altında bulunan Ayşe B.'nin tedavisinin tamamlanmasının ardından, hemşire Tuğba Yılmaz, hastanın kolundaki serum iğnesini çıkardı. Bu sırada hastanın kolunda kanama oluştu. Kanı gören Ayşe B.'nin oğlu Bayram B., hemşire Yılmaz'ın önce boğazını sıktı, ardından da kafa attı. Doktorlar ve özel güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği Bayram B., polis tarafından gözaltına alındı. 'Kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edilen Bayram B., nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Tedaviye alınan hemşire Tuğba Yılmaz'ın kaşına dikiş atıldı.

'BOĞAZIMI SIKTI, KAFA ATTI'

Hasta yakını tarafından şiddete uğrayan hemşire Tuğba Yılmaz, "Hastanın olduğu kabine gidip, damar yolunu çıkardım. Kanın pıhtılaşması için bir süre bastırılması gerekiyor. Ben de hastaya söyledim, 'Bir süre bastırın' diye. Hasta bastırmadığı için de kolu kanamaya devam etti. Ben pamuk alınca yakınları 'Siz nasıl iş yapıyorsunuz?' diye bağırdılar. Ben de fazlaca pamuk alıp kabine doğru gidince adam kabinden hızlıca çıktı. 'Canım zaten burnumda' diyerek beni boğazımdan tuttu, kafa attı. Sonra tekrar boğazıma yapıştı, sonra doktorlar ayırdı. Sonrasını ben hatırlamıyorum. Böyle bir şeyi beklemiyorduk, bir anda oldu. Kaşıma dikiş atıldı. Serbest bırakıldı ama söyleyecek bir şeyim yok maalesef" dedi.

'CAYDIRICI CEZALAR OLSUN'

Sağlık-Sen Konya Şubesi üyeleri bugün hemşireye yönelik saldırıyla ilgili hastanenin acil servisi önünde basın açıklaması yaptı. Saldırıyı kınayan Şube Başkanı Zeynel Abidin Uysal, "Sağlık alanında yaşanan her şiddet olayı, sağlık hizmetlerini aksatmakta ve sağlık çalışanlarıyla halkımızın arasını açmaktadır. Halkımızı bu konuda sağduyulu olmaya, kendisine hizmet eden sağlık çalışanlarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Caydırıcı cezalar olsun. Sağlıkta şiddet masaya yatırılsın, caydırıcı cezalar olsun. Şiddet uygulayanlar ömür boyu sağlık hizmetlerinden faydalanmasın" dedi.

Canım zaten burnumda diyerek hemşireye dehşeti yaşattı


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