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    Cani! Yavrularıyla gezen köpeğe pompalı tüfekle saldırdı

    Mehmet SEZGİN (DHA)
    14.03.2018 - 17:27 | Son Güncelleme:

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan, 3 yavrusuyla dolaşan köpeğe pompalı tüfekle ateş etti. Yaralanan köpek tedaviye alınırken, saldırgan yakalandı.

    Olay, öğle saatlerinde Hayriye Mahallesi'nde meydana geldi. Türk Telekom Lisesi yanındaki boş arazide 3 yavrusuyla gezen köpeğe, bir saldırgan pompalı tüfekle ateş etti. Köpek vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanırken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, yaralı köpeği tedavi için barınağa götürdü.

    Olay yerinde inceleme yapan polis,köpeğe pompalı tüfekle ateş ederek kaçan kişinin Mücahit B. olduğunu belirledi. Ekipler, Mücahit B.'yi gözaltına alıp, emniyete götürdü.

    Etiketler: Şanlıurfa , Köpek , pompalı tüfek , gündem
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