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    Cani kocadan tüyler ürperten itiraf

    Hümeyra PARDELİ/KARS, (DHA)
    21.06.2018 - 11:07 | Son Güncelleme:

    KARS'ın Sarıkamış ilçesinde 8 aylık hamile eşi Sezen Alkan'ı (23) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Barış Alkan'ın (30) ifadesi ortaya çıktı. Alkan, "Elimdeki bıçağı eşimin sırtına bir defa soktum, çıkardım. Sonrasında eşim anneme 'Anne ben doğum yapıyorum' diye bağırdı. İyice kendimi kaybederek eşimi boynundan, diğer hatırlamadığım yerlerinden defalarca bıçakladım" dedi.

    Olay, 30 Mayıs Çarşamba günü öğle saatlerinde, Sarıkamış ilçesi Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatlarda çalışan Barış Alkan, 3'üncü çocuğuna 8 aylık hamile olan eşi Sezen Alkan'ın ağzını, burnunu, kulağını kestikten sonra defalarca bıçakladı. Eve gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Sezen Alkan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cansız bedeni ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alkan'ın karnındaki bebeğinin kurtarılması için doktorlar yoğun çaba sarf etti. Sezaryenle alınan 33 haftalık erkek bebek, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    BEBEK HAYATA TUTUNDU

    Güvenlik güçlerince ilçeye 8 kilometre uzaklıktaki Kızılçubuk mevkisinde, ormanda ağaç kovuğunda saklanırken yakalanıp, gözaltına alınan Barış Alkan, tutuklandı. Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi tamamlanan Sezen Alkan'ın cenazesi ise ailesinin yaşadığı Sarıkamış ilçesine bağlı Armutlu köyünde toprağa verildi. Yakutiye Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım ünitesindeki tedaviye alınan bebek ise yaşam savaşını kazandı.

    BEBEĞİN DURUMU İYİ

    Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Tekgündüz, 31 Mayıs'tan itibaren Alkan bebeğin kontrolleri altında olduğunu belirterek, "Bebek yaşam savaşını kazandı. Aile ve Sosyal Politikalar'a sahiplenmeleri için haber verdik. Gelen sosyal hizmetliye mama ile beslenme şeklini öğreteceğiz. Bebeğe nöbet önleyici ilaç başladık, bunu kullanacak" dedi.

    KORKUNÇ İTİRAF 

    Eşini katleden Barış Alkan'ın ifadesi ortaya çıktı. Alkan'ın "Elimdeki bıçağı eşimin sırtına bir defa soktum, çıkardım. Sonrasında eşim anneme 'Anne ben doğum yapıyorum' diye bağırdı. İyice kendimi kaybederek eşimi boynundan, diğer hatırlamadığım yerlerinden defalarca bıçakladım" dediği belirtildi.

    Cani koca ağaç kovuğunda yakalandı...
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    Etiketler: kadın cinayetleri , kadına şiddet , Sezen Alkan cinayeti , son dakika , haberler
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