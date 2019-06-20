Cani kocadan öldürmeden önce şoke eden hareket

Bismil ilçesinde 2 Haziran’da eşini 18 yaşındaki kızının gözleri önünde boğazından keserek bıçaklayıp ardından parçalamak isteyen Hacı G.’nin, karısını olaydan bir hafta önce havalimanından çiçeklerle karşıladığı görüntüler ortaya çıktı. Aygün G.’nin, havalimanından indikten sonra çocuklarını öptüğü, ardından da Hacı G.’nin kendisine çiçek verdiği, öpüştüğü ve sarıldığı görülüyor.



OLAYIN TANIĞI OLAN KIZI DEHŞET ANLARINI ANLATTI



Öte yandan dehşet anında araçta bulunan Hacı-Aygül G.’nin 18 yaşındaki kızı Helin G., dehşet anlarını anlattı.



Cep telefonuna kaydettiği görüntülerde konuşan Helin G., annesinden önce babasının kendisini de bıçakladığını söyledi. Genç kız, dehşet gününü şöyle anlattı:



“Annem ve babam olacak şahıs arasında sürekli şiddetli geçimsizlik vardı. Babam hem anneme hem de bana sürekli şiddet uyguluyordu.



Beni hatta bir defasında kalçamdan bıçaklamıştı. En son 14 Şubat'ta annem ve babam tekrar tartıştı. Annem artık şiddete boyun eğmeyeceğini söyleyip beni ve kardeşlerimi alarak evi terk etti.



Babam hem benle hem de annemle ayrı ayrı iletişime geçerek ‘pişmanım size bir daha karışmayacağım, lütfen evinize dönün’ diye bizi ikna etme çabalarına girişti. Daha sonra ben ve annemi ikna etti.



Biz Perşembe günü Diyarbakır’a geri dönüş yaptık. Perşembe günü havalimanından bizi çikolata ve çiçeklerle alan babam, daha sonra bizi teyzeme götürdü.



Babam, cumartesi günü hem ben hem de annemi beraber dışarı çıkarmak istediğini söyledi. Annem kardeşlerimi de almam gerektiğini söyledi. Fakat babam, ‘ben sen ve kızım gidelim önemli konuşmamız gereken durumlar var’ diyerek kardeşlerimi getirmemize izin vermedi.



On Gözlü Köprü’de bize çok güzel dakikalar geçirtti. Çünkü annemi ve beni öldürmeyi planlamıştı, son dakikalarımız güzel geçsin diye uğraşıyormuş meğer.”



“ANNEMİ 20 KEZ BIÇAKLADI”



Babasının arabayı sağa çekip annesine ‘sen beni beğenmiyorsun, soğuk yapıyorsun’ dediğini aktaran Helin G., şöyle devam etti:

“Anneme bağırmaya başladı. Ardından annemi boğazından tutup boğmaya başladı.



Ben babamı fırlattım o sırada annemi kendime doğru çekip korurken arabadan inmeye çalışıyordu. O anda babam bıçağı alıp annemin gırtlağını kesti. Ben kaçıp hemen karşıya geçtim. Sonra 155 ve 156’yı aradım, sonra 155 olay yerine uzak bir yerde gelip beni aldı.



Annemin telefonu ile beni arayan şahıs ‘kızım neredesin, seni de öldüreceğim, yarım kalan işimi seninle tamamlayacağım’ diyerek beni de tehdit etmeye başladı. 8 saat sonra yakalandı, ama 8 saat içerisinde sürekli beni rahatsız edip seni de öldüreceğim, yerini söyle diyerek rahatsız etti.



Kamuoyuna sesimi duyurup, babam olacak şahsın en ağır şekilde cezalandırılıp hiçbir iyi niyetten, şundan bundan yararlanmasını istemiyorum. Çünkü vahşice işlenen bir cinayet, bir annenin kızının gözleri önünde öldürülmesi cinayeti var ortada. Hiçbir cezai indirimin uygulanmasını istemiyorum.



Ben annemi gözlerimin önünde kaybettim, 20 defa bıçaklanarak ölmüş kadına işkence uygulayan bir şahıs tarafından ve o şahıs benim babam. Artık kadınlar ölmesin, kadın cinayetleri yaşanmasın, bir kız çocuğunun önünde annesi öldürülmesin, kadınlar ölmesin, kadın ölüm haberleri gelsin istemiyorum.”