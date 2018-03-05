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    Cani cenazede taziyeleri kabul etmiş

    İHA
    05.03.2018 - 14:51 | Son Güncelleme:

    Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 6 Şubat'ta 4 yaşındaki oğlu Kuzey Efe'yi öldürdüğü iddia edilen babanın, cenaze törenine katılarak taziyeleri soğukkanlılıkla kabul ettiği öğrenildi.

    ÇOCUĞUNUN araç içinde fenalaştığını söyleyerek hastaneye götüren ve ölümünden 14 gün sonra yaşadığı vicdan azabına dayanamayan H.E, 4 yaşındaki oğlu Kuzey E.'yi susturmak isterken öldürdüğünü itiraf etti.

    Cinayeti 14 gün sonra itiraf eden H.E.'nin oğlunun cenazesinde taziyeleri soğukkanlılıkla kabul ettiği ortaya çıktı. Karısının ise olanlardan habersiz oğluna gözyaşları içinde veda ettiği öğrenildi. Baba çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Bir eliyle direksiyon tutup diğer eliyle de dakikalarca çocuğunun ağzını kapatarak nefes almasını engelleyen cani baba ifadesinde, "Yaramazlık yaptığı ve çok konuştuğu için ağzını burnunu kapattım. Pişmanım" demişti. 

     

    Babadan kan donduran itirafBabadan kan donduran itiraf

     

    ,Cani cenazede taziyeleri kabul etmiş

    Etiketler: katil baba , balıkesir , kuzey efe , son dakika
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