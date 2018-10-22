Cani annenin cezası belli oldu! İyi halden...
Fatih'te 40 günlük Tuğçe bebeği denize attıkları iddia edilen anne Fatma Karataş ve sevgilisi Mustafa Teneke'nin yargılandığı dava karara bağlandı. Anne Fatma Karataş'ı "iyi hal" indirimi uygulayarak müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanık Mustafa Teneke'yi ise suçun sabit olmaması gerekçesiyle beraatine hükmetti.
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Fatma Karataş hazır bulundu. Tutuksuz sanık Mustafa Teneke ise duruşmaya katılmadı. Söz alan sanık Fatma Karataş kendisini diğer sanık Mustafa Teneke'nin azmettirdiğini savunarak, "Pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Fatma Karataş'ı "Altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanık Fatma Karataş'a "iyi hal" indirimi de uygulayarak cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi. Sanık Fatma Karataş'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Mahkeme heyeti, diğer sanık Mustafa Teneke'ye ise isnat edilen suçun sabit olmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.
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