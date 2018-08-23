Cani anneden kan donduran ifade: 'Oğlum öleceğini anlayınca...'

Edinilen bilgiye göre, 21 Ağustos Kurban Bayramı'nın ilk günü akşam saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, vatandaşların Aslanpaşa Mahallesi, Fehmi Özel Türkay Caddesi'ndeki mezarlık yakınında sinir krizi geçiren ve kendine zarar veren bir kadın olduğunu bildirmesi üzerine polis ekipleri olay yerine geldi.

Yapılan incelemede, sinir krizi geçiren kadının Türkeli Mahallesi'nde oturan 34 yaşındaki Fatma Ö. olduğu belirlendi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği kadın polise verdiği ilk ifadesinde 4 yaşındaki oğlu Y.Ç.Ö.'yü "babası belli değil" denilerek küfür edildiği için artık dayanamadığını ve öldürmek zorunda kaldığını söylediği öğrenildi.

Oğlunu, Tufanpaşa Mahallesi, Şıh Efendi Bulvarındaki 5 katlı inşaat halindeki bir binanın giriş katında öldürdüğünü söylemesi üzerine polisler sağlık ekipleriyle birlikte olay yerine gitti. Ekipler, burada 4 yaşındaki çocuğu buldu. Çocuk hemen Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ilk otopsisinde çocuğun boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Emniyete getirilen şüpheli anne ise sorgulandı. Zanlı sorgusunda önce "Oğluma herkes babası belli değil diyordu ben de artık bu küfürlere dayanamadım. Onu ve kendimi öldürmek istedim. İkimizi de öldürüp bu hayattan kurtulacaktım. Artık hayattan bıkmıştım" dediği öğrenildi.

Ancak daha sonra alınan ifadesinde çocuğunu neden öldürdüğünü hatırlamadığını ancak evden hem kendini hem de çocuğunu öldürmek için çıktığını anlatan Fatma Ö.'nün, "Bir inşaata geldik, buranın giriş katında oğlumun tişörtünü çıkartıp onu boğarak öldürmek istedim. Oğlum önce ne olduğunu anlamadı sonra öleceğini anlayınca bağırmak istedi ama ben elimle ağzını kapatıp onu tişörtüyle boğdum. Daha sonra da mezara geldim burada kendimi de öldürecektim. Kendimi de boğup öldürmek istedim ama yapamadım kendimi öldüremedim. Bu nedenle kendime zarar vermeye başladım. Daha sonra da polis geldi" dediği öğrenildi.

Kasten adam öldürmekten adliyeye sevk edilen Fatma Ö. dün tutuklanmıştı. 4 yaşındaki çocuk ise otopsinin ardından adli tıp morgundan yakınları tarafından alınarak Kozan Mezarlığında toprağa verilmişti.

