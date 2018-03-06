Cani ağabeye istenen ceza belli oldu

Sultanbeyli’de özel bir bankada çalışan ve ailesiyle birlikte kalan Ceylan Timuroğlu (24), evine gelen ağabeyi Erhan Timuroğlu (38) tarafından, sevgilisi olduğu iddia edilen Bekir T. ile sinemaya gittiği iddiasıyla geçtiğimiz yıl şubat ayında öldürüldü.

Ancak Bekir T., daha sonra yaptığı açıklamada, Ceylan Timuroğlu’nun sevgilisi olmadığını, olay günü de sinemaya gitmediğini açıkladı. Olayın ardından kayıplara karışan Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet gazetesine el bombalı saldırı sanığı Erhan Timuroğlu her yerde aranırken, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında M.İ. adlı işadamından 200 bin dolar haraç almak için silahla ofisine giderek tehdit ettiği, evini ve işyerini kurşunladığı ortaya çıktı.



Polis, Erhan Timuroğlu’nu iki olaydan her yerde ararken, Timuroğlu bu kez de geçen Haziran Kadıköy’de ortaya çıktı. Kadıköy’de bir galeride çatışma çıktı. Yoldan geçen iki kişi hafif yaralandı. Erhan Timuroğlu, bu olayın ardından da kayıplara karışırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 14 Kasım 2017’de Sancaktepe’de yakalandı.