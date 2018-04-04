Caner Erkin’in bayılma görüntüsü için karar

İstanbul 48.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına Caner Erkin ve avukatı katılmadı. Ortaköy’de restoran işleten Mert Yoğurtçu avukatıyla birlikte hazır bulundu. Diğer tutuksuz sanık Mert Yoğurtçu’nun annesi Kadife Yoğurtçu ise katılmadı. Mahkeme hâkimi duruşmaya gelen Mert Yoğurtçu’ya, “Sizin işlettiğiniz lokantada müşteki Caner Erkin rahatsızlık geçirmiş. Siz de bu görüntüleri medya ile paylaşmışsınız” dedi. Mert Yoğurtçu, “İşyeri kamerası arkada bulunuyor. Basına bu olaydan sonra bilgi vermedik. Görüntü diğer müşteriler tarafından veya bizim kamera monitöründen çekilerek alınmıştır. Zaten bu olaydan sonra monitörü başka yere aldık” dedi.

Mahkeme bayılma görüntülerinin duruşmada izlenmesine karar verdi. Görüntülerde bir lokanta içinde çekilen görüntüler olduğunu tutanağa geçiren mahkeme hakimi, müşteki Caner Erkin’in 2 kişinin oturduğu bir masaya gelip oturduğunu, görüntülerin müştekinin arkasından çekildiğini, bir süre sonra baygınlık geçirdiğini, masadakilerin müdahale ettiğini, ortamın kalabalıklaştığını, ancak müştekinin net olarak görüntülerde belli olmadığını belirtti. Daha sonra kararını açıklayan mahkeme hakimi, Mert Yoğurtçu ile Kadife Yoğurtçu’nun beraatlarına karar verdi.