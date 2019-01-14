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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)
14.01.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

Canbolu Deresi taştı, tarım arazileri ile ev ve ahırlar sular altında kaldı

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Canbolu Deresi taştı, tarım arazileri ile ev ve ahırlar sular altında kaldı

BURSA'nın Karacabey ilçesinde Canbolu Deresi'ndeki su seviyesinin sağanak yağışla yükselmesi üzerine taşkın meydana geldi. Taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı, bölgede bulunan ev ve ahırları da su bastı.

Karacabey'de önceki gün etkili olan sağanak nedeniyle Canbolu Deresi'nde su seviyesi yükseldi, taşkın meydana geldi. Ovaesemen ve Çeltikçi kırsal mahalleleri arasındaki tarlalar sular altında kaldı. Karacabey Belediyesi, BUSKİ ve AFAD ekipleri harekete geçerek suları tahliye etmeye çalıştı, bölgede mahsur kalan ilçe sakinlerini kurtardı.

Canbolu Deresi taştı, tarım arazileri ile ev ve ahırlar sular altında kaldı

YOLA SET ÇEKİLDİ

Karacabey Kaymakamı Yusuf Gökhan Yolcu ve Belediye Başkanı Ali Özkan, BUSKİ İlçe Şube Müdürü Hakan Kaya ve AFAD yetkilileri su taşkını olan bölgeyi inceledi. Jandarma ekipleri, ilçe sakinlerinin zarar görmemesi için bazı köy yollarını trafiğe kapattı. Ayrıca yola set çeken ekipler, suyun evlere doğru gelmesini engellemeye çalıştı.

İŞ MAKİNESİ SULAR ARASINDA KALDI

Taşkın nedeniyle Yenimahalle'de bazı evler ve bölgede bulunan ahırlar sularla doldu, yemler sürüklendi. Ekiplerin 24 saat süren çalışmaları sonucunda evlerinde mahsur kalan mahalle sakinleri kurtarıldı, hayvanlar ise çocuk parklarına götürüldü. Parklarda hayvanlara yem verildi. Bu arada hayvanların tahliyesi sırasında bir iş makinesi batarak sulara gömüldü. Bazı kişilerin traktör ve ekipmanları da sular altına kaldı. Bölgede zararının büyük çapta olduğu belirtildi.

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