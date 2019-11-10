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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burcu PURTUL UÇAR / İSTANBUL
10.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Canavarca değilmiş... Boğdu, parmaklarını ve yüzünü kesti, tuvalete attı

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
Canavarca değilmiş... Boğdu, parmaklarını ve yüzünü kesti, tuvalete attı

İSTANBUL Bahçelievler’de ailesi istemediği için kaçırıp birlikte yaşadığı Afganistanlı Najiha Arabzai’yi (25) boğarak öldürdükten sonra parmaklarını ve yüzünü keserek tuvalete atan Zivar Gol Ravan (28) hakkındaki soruşturmayı tamamladı.

Savcı hazırladığı iddianamede tutuklu Ravan’ın cinayeti canavarca hisle işlemediğini belirterek ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

BAZA İÇİNDE BULUNMUŞTU

1 Nisan’da Mahmutbey Caddesi üzerindeki günlük kiralık bir daireden kötü kokular gelmesi üzerine bina sakinleri polise haber vermiş, yapılan incelemede dairedeki koltuğun altında bir kadın cesedi bulunmuştu. Cesedin, Afganistan uyruklu Najiha Arabzai olduğu belirlenmişti. Güvenlik kameralarından taksiyle geldiği binaya valizle giren bir kişiden şüphelenen polis, Afganistan uyruklu Zivar Gol Ravan’ı (28) Fatih’te saklandığı adreste yakalamıştı. Ravan’ın iki gün sonra Yunanistan’a kaçmak için beklediği tespit edilmişti. Ravan ifadesinde Najia Arabzai’nin teyze kızının kocasının kardeşi olduğunu, aileler izin vermeyince evlenmek için İstanbul’a kaçtıklarını ve imam nikâhı kıydıklarını anlatmıştı. Bir arkadaşı sayesinde 15 günlüğüne 300 TL’ye ev kiraladığını anlatan Zivar Gol Ravan “Eşimin telefonunda Ahmed adını kullanan daha sonra adını Ezaz olarak öğrendiğim bir erkek şahıstan mesaj geldiğini gördüm. Kendimi kaybettim” demişti.

 

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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