Canavarca değilmiş... Boğdu, parmaklarını ve yüzünü kesti, tuvalete attı
İSTANBUL Bahçelievler’de ailesi istemediği için kaçırıp birlikte yaşadığı Afganistanlı Najiha Arabzai’yi (25) boğarak öldürdükten sonra parmaklarını ve yüzünü keserek tuvalete atan Zivar Gol Ravan (28) hakkındaki soruşturmayı tamamladı.
Savcı hazırladığı iddianamede tutuklu Ravan’ın cinayeti canavarca hisle işlemediğini belirterek ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.
BAZA İÇİNDE BULUNMUŞTU
1 Nisan’da Mahmutbey Caddesi üzerindeki günlük kiralık bir daireden kötü kokular gelmesi üzerine bina sakinleri polise haber vermiş, yapılan incelemede dairedeki koltuğun altında bir kadın cesedi bulunmuştu. Cesedin, Afganistan uyruklu Najiha Arabzai olduğu belirlenmişti. Güvenlik kameralarından taksiyle geldiği binaya valizle giren bir kişiden şüphelenen polis, Afganistan uyruklu Zivar Gol Ravan’ı (28) Fatih’te saklandığı adreste yakalamıştı. Ravan’ın iki gün sonra Yunanistan’a kaçmak için beklediği tespit edilmişti. Ravan ifadesinde Najia Arabzai’nin teyze kızının kocasının kardeşi olduğunu, aileler izin vermeyince evlenmek için İstanbul’a kaçtıklarını ve imam nikâhı kıydıklarını anlatmıştı. Bir arkadaşı sayesinde 15 günlüğüne 300 TL’ye ev kiraladığını anlatan Zivar Gol Ravan “Eşimin telefonunda Ahmed adını kullanan daha sonra adını Ezaz olarak öğrendiğim bir erkek şahıstan mesaj geldiğini gördüm. Kendimi kaybettim” demişti.
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