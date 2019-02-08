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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.02.2019 - 08:44, Son Güncelleme:

Canavar koca bu kez mahkemede bayılttı

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Canavar koca bu kez mahkemede bayılttı

Boşandığı eşi tarafından öldüresiye dövülen kadın, tutuklu yargılanan kocasını duruşma salonunda görünce bayıldı. Doktorların yüzde 10 yaşama şansı verdiği talihsiz kadın, “22 dişim o dayak sırasında kırıldı. 3 estetik operasyon geçirmeme rağmen hala kendimi tanıyamıyorum. Bu canavar en ağır cezayı almalı” dedi.

Aydın'da boşandığı eşi tarafından soda şişesiyle boğazından, demir darbeleriyle ile de başından yaralanarak komaya giren Meryem Özer, tutuklu yargılanan eski kocasını duruşma salonunda görünce bayıldı. Talihsiz kadın, salondakilerin yardımıyla kendine geldi.

Korkunç olay, geçtiğimiz yıl 24 Ağustos'ta meydana geldi. Karacasu ilçesinde yaşayan Ali Çetin (36) ve Meryem Özer, olaydan iki ay önce boşanınca, genç kadın kızları 3 yaşındaki Dilber ve 1,5 yaşındaki Fadime ile ev tuttu. Olay günü çocuklarını görme bahanesiyle eve gelen Çetin, ilişkiye girmek istediği eski eşinin karşı koyması üzerine evi terk etti.

Yeni Asır'dan İhsan Karataş'ın haberine göre; Çetin, aynı günün akşamında sokakta gördüğü eski karısını dövmeye başladı. O sırada bir marketin dolabında bulunan soda şişesini alarak talihsiz kadının başında kıran saldırgan, ardından da kırık şişeyle eski eşinin boğazını kesti. Bununla da yetinmeyen Ali Çetin, yerde bulduğu demir parçası ile talihsiz kadının kafasına defalarca vurdu. Kadının boynunda bulunan altın ve cebindeki 200 TL'yi de alan Ali Çetin, kısa süre sonra yakalanıp cezaevine gönderildi. Aylarca hastanede tedavi gördükten sonra Nazilli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada saldırganı karşısında gören Özer, aniden bayıldı. Salondakilerin yardımıyla kendine gelen Özer, ifadesini de eski kocasının salonda olmadığı esnada verdi.

MAMA İLE BESLENİYOR

Olay sonrası psikolojisinin bozulduğunu ve tedavisinin devam ettiğini belirten Özer, "15 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdim. Üç estetik operasyon geçirdim ancak hala yüzümdeki izler duruyor. Aldığım darbelerden dolayı kırılan 24 dişim için operasyon geçireceğim. Şu an çorba ve mama ile besleniyorum. Yaşadığım beyin travmasını hala atlamadım. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

"KIZIMA İFTİRA ATIYOR"

Canavar koca ise mahkemede yaptığı savunmasında pişman olduğunu belirterek eski eşinin kendisini aldattığını iddia etti. Çetin, "Eski eşim birkaç kişiyle dost hayatı yaşıyor. 1,5 yaşındaki kızımın babasının ben olmadığımı düşünüyorum" dedi. Eski damadının iddialarını reddeden Kamil Özer ise, "İftira atıyor. Kızımın dünyasını kararttı. İçimiz yandı. Mahkemeye sonuna kadar güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

 

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