Canavar anneye 6 yıl hapis

Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 4 yıl süren yargılama sırasında çift, açtıkları karşılıklı boşanma davasıyla geçtiğimiz yıl evliliklerini bitirmişti.

VELAYET ANNEYE VERİLDİ!

Ancak Aile Mahkemesi ilginç bir karara imza atarak devlet korumasında olan iki çocuğun velayetini, onlara işkence suçundan yargılanan annelerine verdi. Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz gün görülen karar duruşmasında baba Hüseyin A.’nın beraatine, anne Emel Özkeskin’in ise iki çocuğuna işkence suçundan 3’er yıldan toplam 6 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme hâkimi, anneye verilen cezada indirime gitmedi ve ertelemedi. Karar kesinleşirse anne Özkeskin 3 yıl hapis yatacak.