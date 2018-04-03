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    Canan Öztoprak kimdir? İntihar eden oğlu Çetin Öztoprak kaç yaşındaydı?

    Hürriyet Haber
    03.04.2018 - 16:43 | Son Güncelleme:

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) eski Milli Eğitim Bakanı Canan Öztoprak’ın oğlu Çetin Öztoprak, İstanbul’da yalnız yaşadığı rezidanstaki dairesinde tabancayla intihar etti. Çıkan haberler ardından Canan Öztoprak ve oğlunun kim olduğu soruları gündeme geldi.

    Canan Öztoprak 1955 yılında doğdu. Nisan 2005 KKTC Başbakanı Ferdi Sabit Soyer Hükümeti'nde görevlendirilmiş bir Kuzey Kıbrıs Rum Kesimi Bakanlar Kurulu Üyesidir. Portfolyoları Milli Eğitim ve Kültür. Etkin bir barış aktivisti ve Kıbrıs Uyuşmazlık Çözümü Eğiticileri Grubu'nun kurucu üyesidir.

    ÇETİN ÖZTOPRAK KİMDİR?

    İstanbul'da yalnız yaşadığı rezidanstaki dairesinde hayatını sonlandıran Çetin Öztoprak 33 yaşındaydı. İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra yüksek lisansını University of Southern California endüstri mühendisliği bölümünde tamamlayan Çetin Öztoprak’ın bir taşımacılık şirketi vardı.

    Etiketler: Canan Öztoprak kimdir , SeoHaber , NoMobil , gündem
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