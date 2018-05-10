Canan Karatayâ€™dan ramazan tavsiyesi! Åžimdiden baÅŸlayÄ±nâ€¦

Ä°Ã§ hastalÄ±klarÄ± ve kardiyoloji uzmanÄ± Prof. Dr. Canan Karatay, vÃ¼cudun ramazana hazÄ±rlanmasÄ± gerektiÄŸini belirterek, "VÃ¼cudun suya Ã§ok ihtiyacÄ± var. Ramazan uzun ve sÄ±cak gÃ¼nler olacak. Ä°ftara doÄŸru baÅŸÄ±n aÄŸrÄ±masÄ±nÄ±n sebebi susuzluktur, susuzluk baÅŸ aÄŸrÄ±tÄ±r. Su tek baÅŸÄ±na deÄŸil, tuzla beraber olmalÄ±. Ä°nsan vÃ¼cuduna su ve tuz girmesi lazÄ±m. Åžimdiden vÃ¼cudu optimize etmek iÃ§in saÄŸlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde vÃ¼cudu hazÄ±rlamak iÃ§in herkes su iÃ§meye baÅŸlasÄ±n." dedi.

DÃ¼zce ValiliÄŸi tarafÄ±ndan organize edilen "Okur-Yazar BuluÅŸmalarÄ±" etkinliÄŸine katÄ±lmak Ã¼zere kente gelen Karatay, DÃ¼zce Valisi ZÃ¼lkif DaÄŸlÄ±'yÄ± makamÄ±nda ziyaret etti.Â Â Â Â Â

Burada gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Karatay, yoÄŸun geÃ§ecek seÃ§im sÃ¼recinde siyasilere, genel olarak her zaman saÄŸlÄ±klÄ± beslenmelerini Ã¶nerdiÄŸini sÃ¶yledi.Â Â Â Â Â

"BOL BOL KEMÄ°K SUYU Ä°Ã‡Ä°LÄ°RSE BÃœTÃœN GÃœNÃœ DÄ°NÃ‡ GEÃ‡Ä°RÄ°RSÄ°NÄ°Z"Â Â Â Â Â

SaÄŸlÄ±klÄ± beslenme alanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan Karatay, "YoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸanlar, seÃ§ime katÄ±lanlar da Ã§ok iyi bir 'Karatay kahvaltÄ±sÄ±' ile gÃ¼ne baÅŸlamalÄ±. Karatay kahvaltÄ±sÄ±nda hÃ¼r dolaÅŸan kÃ¶y tavuÄŸundan elde edilmiÅŸ tavuk yumurtasÄ± var. Yolda gelirken de gÃ¶rdÃ¼m, inekler ve koyunlar otluyordu. DÃ¼zce yeÅŸillik iÃ§inde, bunun kÄ±ymetini bilmek gerekir. Yumurta sarÄ±sÄ±yla beraber yenildiÄŸi zaman hem oruÃ§ tutanlar dinÃ§ kalÄ±r, hem de aÄŸÄ±r Ã§alÄ±ÅŸanlar dinÃ§ kalÄ±r. Ã–zellikle bir de paÃ§a Ã§orbasÄ±. Mutlaka sevdiÄŸiniz kadar kelle paÃ§a, iÅŸkembe bol bol iÃ§melisiniz. Bir de 'Et bulamÄ±yoruz, et alamÄ±yoruz' diyenler var. Zaten Ã¼lkemizde Kurban BayramÄ±'ndan Kurban BayramÄ±'na et yiyor herkes ama kemik suyu Ã§ok Ã¶nemli. KemiÄŸin iÃ§inde bulunan mineraller, proteinler ve yaÄŸlar Ã§ok Ã¶nemli. Bol bol kemik suyu iÃ§ilirse bÃ¼tÃ¼n gÃ¼nÃ¼ dinÃ§ geÃ§irirsiniz." diye konuÅŸtu.Â Â Â Â Â

Karatay, DÃ¼zce'nin en Ã¶nemli tarÄ±m Ã¼rÃ¼nlerinin baÅŸÄ±nda fÄ±ndÄ±ÄŸÄ±n geldiÄŸini belirterek, "Burada fÄ±ndÄ±k Ã§ok. YalnÄ±z lÃ¼tfen fÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± ilaÃ§lamayÄ±n. Bu tarÄ±m zehirleri canlÄ±larÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼yor, sizi, bizi de Ã¶ldÃ¼rÃ¼yor. BÃ¼tÃ¼n mesele bu, kanserin artmasÄ±nÄ±n sebebi de bu. KÃ¶y tereyaÄŸÄ±nda bol 2-3 yumurta, kahvaltÄ±dan eksik etmeyin." ifadelerini kullandÄ±.Â Â Â Â Â

Ramazan da oruÃ§ tutanlara tavsiyelerinin sorulmasÄ± Ã¼zerine Karatay, ÅŸu bilgileri paylaÅŸtÄ±:Â Â Â Â Â

"Ramazan da zaten Karatay prensiplerine Ã§ok uyuyor. Karatay'da 2 Ã¶ÄŸÃ¼n beslenme var. Ä°ki Ã¶ÄŸÃ¼n yenilince doÄŸal, yeterli ve Ã§ok yenilmesi lazÄ±m. Sahur yapmak, kahvaltÄ± yapmak demektir. KahvaltÄ±nÄ±n yumurtasÄ±, tereyaÄŸÄ±, zeytin, fÄ±ndÄ±k, fÄ±stÄ±k, Ã§ay ile yapÄ±lmasÄ± lazÄ±m. Ama Ã§ay, kahve, sÃ¼t iÃ§ildiÄŸi zaman ÅŸekersiz olacak. Bol su iÃ§ilecek.Â Â Â Â Â

Ramazandan Ã¶nce vÃ¼cudu hazÄ±rlamamÄ±z lazÄ±m. VÃ¼cudun suya Ã§ok ihtiyacÄ± var. Ramazan uzun ve sÄ±cak gÃ¼nler olacak. Ä°ftara doÄŸru baÅŸÄ±n aÄŸrÄ±masÄ±nÄ±n sebebi susuzluktur, susuzluk baÅŸ aÄŸrÄ±tÄ±r. Su tek baÅŸÄ±na deÄŸil, tuzla beraber olmalÄ±. Ä°nsan vÃ¼cuduna su ve tuz girmesi lazÄ±m. Åžimdiden vÃ¼cudu optimize etmek iÃ§in saÄŸlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde vÃ¼cudu hazÄ±rlamak iÃ§in herkes su iÃ§meye baÅŸlasÄ±n. Herkes bol bol suyunu iÃ§sin, aynÄ± zamanda bol bol kaya tuzunu kullanmaya baÅŸlasÄ±n."Â Â Â Â Â