Canan Karatay'dan botoks yerine kelle paÃ§a Ã¶nerisi

Ã‡eÅŸitli etkinlikler kapsamÄ±nda beraberinde Kardiyoloji Prof. Dr. Nuran YazÄ±cÄ±oÄŸlu ile ElazÄ±ÄŸ'a gelen Karatay, ElazÄ±ÄŸ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve GeÃ§ici BakÄ±mevi'ni ziyaret etti.Â

Hayvan hastanesindeki Ã§alÄ±ÅŸmalar hakkÄ±nda bilgi alan ve hayvanlarla bir sÃ¼re ilgilenen Karatay, zorunlu olmadÄ±kÃ§a evcil hayvanlarÄ±n kÄ±sÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± olduÄŸunu belirtti.Â

HayvanlarÄ±n kÄ±sÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n bir anlamda onlarÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n elinden alÄ±nmasÄ± anlamÄ±na geldiÄŸini ifade eden Karatay, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â

"HayvanlarÄ±n kÄ±sÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ±yÄ±m. HayvanlarÄ±n kÄ±sÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± demek onlarÄ±n normal hayatÄ±nÄ± ellerinden almak demektir. Kendi zevkimiz, rahatÄ±mÄ±z iÃ§in onlarÄ± kÄ±sÄ±rlaÅŸtÄ±rmaya hakkÄ±mÄ±z yok. DoÄŸal yaÅŸamlarÄ±nÄ± engellemiÅŸ oluruz diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. YalnÄ±z bir noktada kÄ±sÄ±rlaÅŸtÄ±rmaya karÅŸÄ± deÄŸilim. HayvanlarÄ±n deÄŸil, Ã§ocuklara ve kadÄ±nlara tecavÃ¼z eden, boÄŸazlayan erkeklerin kÄ±sÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± lazÄ±mdÄ±r, rica ediyorum bÃ¶yle bir kanun Ã§Ä±ksÄ±n."Â

- "ÅžEKER, UN, RAFÄ°NE TUZ VE YAÄžLARA DÄ°KKAT"Â

Karatay, ÅŸeker, un, rafine tuz ve yaÄŸlarÄ±n insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸrudan olumsuz yÃ¶nde etkilediÄŸini dile getirdi.Â

Bu tÃ¼r besinlerin kandaki insÃ¼lin ve trigliserit miktarÄ±nÄ±n artmasÄ±na ve bÃ¼tÃ¼n hastalÄ±klarÄ±n temelinde hÃ¼cresel dÃ¼zeyde bozukluklarÄ±n baÅŸlamasÄ±na neden olduÄŸunu aktaran Karatay, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:Â

"BunlarÄ± yemediÄŸimiz zaman ÅŸekerimiz ve insÃ¼linimiz yÃ¼kselmez. Åžekerli iÃ§ecekler, bal, pekmez de dahil bunlar insÃ¼lini zÄ±platÄ±r. Ä°nsÃ¼lini zÄ±platÄ±rsak 3-12 yaÅŸÄ±ndan itibaren vÃ¼cutta hastalÄ±klar, metabolik bozukluklar baÅŸlÄ±yor Ã§Ã¼nkÃ¼ insÃ¼lin yÃ¼kseldiÄŸi anda vÃ¼cuttaki hormonal denge alt Ã¼st oluyor, hormonal deÄŸerler aÅŸaÄŸÄ± iniyor. Tiroit, seks, stres hormona iniyor; tiroit hastasÄ±, kÄ±sÄ±r hastasÄ± gibi oluyoruz. Ä°nsÃ¼lin hormonu yÃ¼ksek olduÄŸu zaman stres ve tansiyonu arttÄ±rÄ±yor."Â

- "FELÃ‡, KANSER, OBEZÄ°TE, KALP KRÄ°ZÄ° GÄ°BÄ° HASTALIKLAR GENETÄ°K OLARAK GEÃ‡MEZ"Â

Karatay, DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ verilerine gÃ¶re, son 25 yÄ±l iÃ§erisinde obezite, kanser, felÃ§, kalp krizi gibi hastalÄ±klarÄ±n giderek yaygÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.Â

Bu tÃ¼r rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±n genetik olarak ortaya Ã§Ä±kan hastalÄ±klar olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Karatay, ÅŸu deÄŸerlendirmeyi yaptÄ±:Â

"DÃ¼nyada kalp krizi, felÃ§, kanser ve obezite salgÄ±nÄ± var. SalgÄ±n hiÃ§bir hastalÄ±k genetik olamaz. Onun iÃ§in annede meme kanseri, alzaymÄ±r, ÅŸeker hastalÄ±ÄŸÄ± var sende olacaksÄ±n diye bir ÅŸey yok. BunlarÄ±n hepsinin saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸam, saÄŸlÄ±klÄ± ve doÄŸal beslenme olursa Ã¶nlenebileceÄŸi gÃ¶sterildi. HalkÄ±mÄ±zÄ± umutsuzluÄŸa sÃ¼rÃ¼klemeyeceÄŸiz, her ÅŸeyin saÄŸlÄ±klÄ±sÄ±nÄ± yiyeceÄŸiz ve bunu dÃ¼zeltmek doktorlarÄ±n ya da benim elimde deÄŸil, sizin kendi elinizde." dedi.Â

- "KELLE PAÃ‡A, DOÄžAL BOTOKS"Â

Karatay, saÄŸlÄ±k iÃ§in rafine yaÄŸlar yerine doÄŸal tereyaÄŸÄ±, zeytinyaÄŸÄ± ve balÄ±k yaÄŸÄ±nÄ±n mutlaka tÃ¼ketilmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.Â

KÄ±rmÄ±zÄ± etin yaÄŸÄ±yla birlikte tÃ¼ketildiÄŸinde vÃ¼cut iÃ§in daha faydalÄ± olduÄŸuna iÅŸaret eden Karatay, etli yemeklerden Ã¶zellikle kelle paÃ§anÄ±n saÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k faydalarÄ±nÄ±n olduÄŸunu anlattÄ±. Karatay, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â

"YaÄŸlÄ± balÄ±klar, kÃ¶y tavuÄŸu yumurtasÄ±, tam yaÄŸlÄ± kaya tuzlu peynir, tam yaÄŸlÄ± yoÄŸurt tÃ¼ketilecek. Karbonhidratlar da doÄŸal olacak, fabrikadan Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ olmayacak. O halde doÄŸanÄ±n bize bahÅŸettiÄŸi en saÄŸlÄ±klÄ± ÅŸey kelle paÃ§a, iÃ§inde her ÅŸey var. Bunu bol bol yiyeceÄŸiz, genÃ§ler ve Ã§ocuklar maalesef bunun ne olduÄŸunu bilmiyor Ã§Ã¼nkÃ¼ anneler bunu Ã§ocuklarÄ±na vermedi, tattÄ±rmadÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼msendi. Kemik aÄŸrÄ±larÄ±na, eklem aÄŸrÄ±larÄ±na iyi gelir, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini gÃ¼Ã§lendirir. En gÃ¼Ã§lÃ¼ kollajendir. Åžimdi hanÄ±mlar gÃ¼zellik iÃ§in botoks yaptÄ±rÄ±yor, en gÃ¼zel kollajen ve botoks kelle paÃ§ada vardÄ±r."Â

- "FINDIK FISTIK Ã‡ITIR Ã‡ITIR, HEM KAN YAPAR HEM ISITIR"Â

Probiyotik iÃ§eriÄŸi bakÄ±mÄ±ndan mevsiminde turp ve havuÃ§ tÃ¼ketilmesinin de saÄŸlÄ±k iÃ§in faydalÄ± olduÄŸunu ve Ã¶mre uzattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Karatay, doÄŸal besinlerin daha Ã§ok tok tuttuÄŸunu bildirdi. Karatay, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"FÄ±stÄ±k yerseniz, fÄ±stÄ±k gibi olursunuz, uzun ve saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸarsÄ±nÄ±z. DoÄŸal olarak yani kavrulmamÄ±ÅŸ olarak yiyeceksiniz. ZamanÄ±mÄ±zda yerli malÄ± haftasÄ± vardÄ± ÅŸimdi de var. O zaman bize ezberletmiÅŸlerdi, biz de Ã§Ä±kar titreye titreye "FÄ±ndÄ±k fÄ±stÄ±k Ã§Ä±tÄ±r Ã§Ä±tÄ±r, hem kan yapar hem Ä±sÄ±tÄ±r" diye ÅŸiir okurduk. Neden hem kan yapÄ±yor hem Ä±sÄ±tÄ±yor? Ã‡Ã¼nkÃ¼ doÄŸanÄ±n doÄŸal olan mineral, vitamin, karbonhidrat, omega 3 ve omega 6 yaÄŸ deposu olarak kabul edilir."Â

Karatay, ElazÄ±ÄŸ Belediyesince dÃ¼zenlenen "ElazÄ±ÄŸ'Ä±n Bilim Ä°nsanlarÄ± ElazÄ±ÄŸlÄ±larla BuluÅŸuyor" programÄ±na ve kendisi ile YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun isimlerinin verildiÄŸi AtaÅŸehir'deki iki parkÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na da katÄ±ldÄ±.Â